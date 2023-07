Milan Fiľo rozširuje papierenskú výrobu v Maribore

ECO-INVESTMENT, a.s.:

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský investičný holding vedený priemyselníkom Milanom Fiľom. Holding pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Bratislava 3. júla (OTS) - Pri tejto príležitosti usporiadal veľvyslanec SR v Slovinskej republike Peter Zeleňák slávnostnú recepciu, na ktorú pozval významné osobnosti zo Slovenska, ktoré majú kultúrne, diplomatické či obchodné prepojenie na Slovinskú republiku.Medzi pozvanými osobnosťami bol aj prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. Holding má v Slovinskej republike závod Paloma, ktorý sa špecializuje na výrobu papierovej hygieny. V priebehu troch rokov (2020 - 2023) tu holding ECO – INVESTMENT a.s. investoval viac ako 100 mil. EUR. Financie išli do výstavby nového papierenského stroja č.9 s rýchlosťou výroby hygienického papiera 2 000 m/min s ročnou kapacitou 65 000 ton. V minulom a tomto roku sa uskutočnila výstavba haly na spracovanie papiera na finálne produkty, do ktorej budú postupne inštalované 2 vysokovýkonné linky na toaletný papier a kuchynské utierky s kapacitou 40 000 ton ako aj sklad – logistický a expedičný terminal finálnych produktov o kapacite 25 000 paletových jednotiek.“ povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s.Pán veľvyslanec poďakoval prezidentovi Fiľovi a generálnemu riaditeľovi SHP GROUP Richardovi Žigmundovi za spoluprácu a podporu.