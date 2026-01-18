< sekcia Ekonomika
Miláno je jednou z najvyhľadávanejších destinácií pre superbohatých
Od roku 2017 platí v Taliansku takzvané pravidlo CR7 pomenované po futbalistovi Cristianovi Ronaldovi.
Autor TASR
Miláno 18. januára (TASR) - Miláno sa stalo jednou z najvyhľadávanejších destinácií pre superbohatých, ktorí odchádzajú z Londýna a iných tradičných finančných centier. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Podľa výročnej správy londýnskej poradenskej spoločnosti Henley & Partners pripadá v lombardskej metropole jeden milionár na 12 obyvateľov, čo je viac než v New Yorku (jeden na 22), Londýne (jeden na 41) či Ríme (jeden na 54).
Len v roku 2025 sa do Talianska presťahovalo približne 3600 nových milionárov, pričom väčšina z nich zamierila práve do Milána. Podľa správy priniesli likvidné aktíva v hodnote okolo 20,7 miliardy eur. V Miláne žije aj 182 osôb s majetkom presahujúcim 100 miliónov eur.
Odborníci pripisujú úspech Milána viacerým faktorom: jeho úlohe globálneho centra biznisu, módy a financií, priaznivým daňovým podmienkam, nízkej 4percentnej dedičskej dani a vysokej kvalite života. Koncentrácia bohatých obyvateľov zároveň tlačí nahor ceny nehnuteľností aj služieb a posilňuje pozíciu mesta ako magnetu pre medzinárodných investorov.
To má aj citeľný ekonomický vplyv. Približne 15 % z bohatých, ktorí sa sťahujú do mesta, sú podnikatelia, ktorí zakladajú nové firmy a vytvárajú pracovné miesta. Investície do luxusných nehnuteľností, módy, gastronómie či finančných služieb nepriamo podporujú zamestnanosť a posilňujú miestny akciový trh.
Od roku 2017 platí v Taliansku takzvané pravidlo CR7 pomenované po futbalistovi Cristianovi Ronaldovi. To umožňuje osobám, ktoré presunú svoj daňový domicil do Talianska, platiť počas 15 rokov paušálnu daň 200.000 eur ročne zo všetkých zahraničných príjmov vrátane úrokov, dividend, kapitálových výnosov, dedičstva či darov. Príjmy z Talianska však podliehajú bežnému zdaneniu.
Kritici tvrdia, že ide o formu daňového dampingu v rámci EÚ. Podľa nich opatrenie priťahuje najmä bohatých manažérov a podnikateľov na dôchodku, ktorí chcú tráviť život v Taliansku, no neprinášajú zásadné inovácie. Títo noví rezidenti podľa kritikov skôr zvyšujú ceny nehnuteľností, luxusného tovaru a služieb, než aby vytvárali pracovné miesta či podporovali technologický rozvoj.
