Miliardár D. Křetínský vstupuje do oceliarskej divízie Thyssenkrupp

Essen 26. apríla (TASR) - Český miliardár Daniel Křetínský sa chystá získať podiel v oceliarskom podniku skupiny Thyssenkrupp. Po mesiacoch rokovaní nemecká spoločnosť v piatok predložila dohodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Křetínského holdingová spoločnosť EPCG najprv získa 20 % divízie Thyssenkrupp Steel Europe, oznámila nemecká skupina. Podmienky transakcie neboli zverejnené. Jej dokončenie je plánované v aktuálnom finančnom roku 2023/2024, teda do konca septembra. Dohodu musia ešte schváliť príslušné regulačné orgány a dozorná rada spoločnosti Thyssenkrupp. Zároveň pokračujú rokovania o akvizícií ďalších 30 % oceliarskeho podniku. Cieľom je naďalej vytvoriť spoločný podnik, v ktorom každý z partnerov vlastní 50 %.



Spoločnosť Thyssenkrupp minulý rok koncom novembra oznámila, že s Křetínského EPCG rokuje o vstupe do svojho oceliarskeho podniku. Generálny riaditeľ skupiny Miguel López verí, že vďaka transakcii sa podarí vyriešiť problémy s vyššími nákladmi na energie, ktoré súvisia s reorganizáciou podniku smerom k výrobe menej poškodzujúcej klímu. Rozšírenie skupiny akcionárov a reorganizácia znamená pre Thyssenkrupp Steel Europe začiatok niekoľkoročného procesu s cieľom dosiahnuť úplnú podnikateľskú nezávislosť, oznámila skupina.



V uplynulom finančnom roku musela spoločnosť Thyssenkrupp odpísať miliardy zo svojho oceliarskeho podniku, ktorý trpí slabým dopytom a nižšími cenami v spojení s vyššími nákladmi. Skupina nedávno rozhodla o obmedzení kapacít v závode v Duisburgu, čo povedie aj k ďalšiemu znižovaniu počtu pracovných miest. V oceliarskej divízii Thyssenkrupp pracuje približne 27.000 ľudí, z toho 13.000 v Duisburgu. Záruka udržania pracovných miest tam platí do konca marca 2026.