Miliardár Del Vecchio chce zvýšiť svoj podiel v banke Mediobanca

Rím 1. júna (TASR) - Taliansky miliardár Leonardo Del Vecchio zintenzívnil svoje úsilie stať sa väčším hráčom v talianskom finančnom priemysle. Požiadal o súhlas so zvýšením svojho podielu v banke Mediobanca až na 20 %. Akcie veriteľa po zverejnení tejto správy stúpli.



Del Vecchio aktuálne vlastní 10-% podiel v najväčšej verejne obchodovanej investičnej banke v Taliansku. Minulý týždeň 29. mája predložil talianskej centrálnej banke žiadosť o súhlas s nákupom ďalšieho podielu. Potvrdil to v pondelok vo svojom vyhlásení, ktorým reagoval na špekulácie v tlači.



Del Vecchio, 85-ročný zakladateľ spoločnosti Luxottica, sa snaží diverzifikovať svoj majetok a zvýšiť podiel v bankovníctve, ktoré zvyčajne poskytuje vyššie výnosy ako výroba okuliarov. Chce tiež zachovať talianske korene banky a je pripravený brániť ju pred pokusmi o nepriateľské prevzatie, uviedli vo februári zdroje oboznámené s jeho stratégiou. Del Vecchio vtedy rokoval s Európskou centrálnou bankou o predbežnej žiadosti o zdvojnásobenie svojho podielu v spoločnosti Mediobanca na 20 %.



Talianska centrálna banka má 60 pracovných dní na odpoveď na žiadosť.



Akcie Mediobancy do 13.38 SELČ vzrástli o 7,8 % na 6,29 eura. Trhová hodnota spoločnosti tak dosiahla 5,58 miliardy eur.



Del Vecchio a jeho investičný nástroj Delfin, sa po zakúpení počiatočného podielu v banke stali hlavným kritikom "príliš konzervatívnej stratégie" riaditeľa banky Alberta Nagela. Podľa zdroja, ktorý nechcel byť menovaný, miliardár bude podporovať generálneho riaditeľa dovtedy, kým mu banka bude prinášať očakávané výnosy.



Kroky Del Vecchia vyvolávajú obavy z nejasností o strategických cieľoch banky, uviedla analytička Citigroup Azzurra Guelfiová: "Del Vecchio je úspešný podnikateľ, ale má len obmedzené skúsenosti v oblasti bankovníctva," vyhlásila a dodala, že „trh by chcel mať jasnú predstavu o možnej revízii stratégie skupiny".