Miliardár vyzýva ruské firmy, aby vytvorili alternatívu k softvéru SAP

Moskva 21. mája (TASR) - Ruský miliardár Alexej Mordašov navrhol v utorok vytvorenie domáceho konzorcia, ktoré by investovalo miliardy do vývoja alternatívy k široko používanému podnikovému softvéru nemeckej spoločnosti SAP. Tá totiž odišla z krajiny po vypuknutí konfliktu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť SAP oznámila plány na odchod z Ruska v apríli 2022 a jej zmluvy o údržbe so zákazníkmi vypršali na konci roka 2023. Hľadanie alternatívy k softvéru od SAP, ktorý pomáha podnikom riadiť funkcie od marketingu a ľudských zdrojov až po logistiku a obstarávanie, je pre Rusko kľúčové, keďže stratilo prístup k mnohým západným technológiám.



"V Rusku sme svedkami rôznych pokusov, rôznych projektov," povedal Mordašov, najväčší akcionár oceliarne Severstal v utorok na fóre v Nižnom Novgorode. Podľa neho však zatiaľ neexistuje náhrada za softvér SAP takej kvality, ktorá by uspokojila potreby náročných priemyselných zákazníkov.



Severstal a petrochemická firma Sibur preto vyvíjajú riešenia. Očakáva sa, že o päť rokov budú mať niektoré porovnateľné so SAP. Mordašov naznačil, že na túto výzvu bude pravdepodobne potrebné vytvoriť konzorcium veľkých ruských spoločností. "Hovoríme o sumách v miliardách dolárov, ktoré budeme počas týchto piatich rokov potrebovať na vytvorenie náhrady," povedal, pričom narážal na softvér SAP ERP Enterprise Resource Planning (ERP).



"Nemáme inú cestu," vyhlásil, s tým že súčasný podnikový SAP je zastaraný a firmy sú odrezané od dodávateľa, nemôžu tak vykonávať aktualizácie súvisiace predovšetkým s kybernetickou bezpečnosťou.



Hovorca SAP uviedol, že spoločnosť plne podporovala a uskutočnila koordinované medzivládne sankcie proti Rusku od začiatku ukrajinského konfliktu. "Malý ukončovací tím pracuje na zostávajúcich zákonných a zmluvných záväzkoch," dodal.