Miliónom Američanov od nedele hrozí, že prídu o strechu nad hlavou

Washington 1. augusta (TASR) - Milióny Američanov sa môžu stať bezdomovcami od nedele, keď vypršala platnosť celoštátneho zákazu vysťahovania, ktorý vláda zaviedla vlani v marci na začiatku pandémie nového koronavírusu. Odvtedy sa však vďaka očkovaniu pandemická situácia zlepšila, aj keď sa v niektorých regiónoch šíri nový variant delta.



Vypršanie platnosti bolo ranou pre prezidenta Joea Bidena, ktorý vo štvrtok (29. 7.) predložil Kongresu žiadosť o predĺženie moratória s odvolaním sa na variant delta. Biely dom totiž po nedávnom rozhodnutí Najvyššieho súdu ho predĺžiť nemôže.



Republikáni však odmietli snahy demokratov o predĺženie moratória do polovice októbra. V piatok (30. 7.) Snemovňa reprezentantov USA zákaz ukončila bez revízie ochrany nájomcov po tom, čo republikánsky kongresman ponuku na jednomyseľné predĺženie zákazu zablokoval. Demokratickí lídri uviedli, že im chýba dostatočná podpora na formálne hlasovanie o návrhu.



Podľa štúdie Aspen Institute a COVID-19 Eviction Defense Project viac ako 15 miliónov ľudí zo 6,5 milióna amerických domácností v súčasnosti mešká s platbami nájomného, pričom spoločne prenajímateľom dlhujú viac ako 20 miliárd USD (16,82 miliardy eur).



Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová v sobotu (31. 7.) upozornila, že „v každom štáte v tejto krajine práve sedia rodiny pri kuchynskom stole a pokúšajú sa prísť na to, ako prežiť zničujúce a zbytočné vysťahovanie“.



Majitelia prenajímaných nehnuteľností boli proti predĺženiu moratória. Niektorí z nich majú totiž sami problémy dodržiavať termíny splátok z hypoték, daní a poistenia nehnuteľností bez príjmu z prenájmu.



Moratórium na vysťahovanie bolo v rámci rôznych opatrení na pomoc ľuďom počas pandémie zavedené od konca marca 2020. Zákaz vysťahovania bol niekoľkokrát predĺžený, naposledy do soboty 31. júla.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová pri vysvetľovaní potreby predĺženia zákazu vysťahovania poznamenala, že z fondu pomoci pri prenájme v hodnote 46,5 miliardy USD „boli rozdelené iba 3 miliardy USD“. Vyzvala pritom, aby sa tieto vyčlenené financie urýchlene rozdelili medzi prenajímateľov a nájomníkov.



Niektoré štáty ako Kalifornia a New York sa rozhodli predĺžiť moratórium na vysťahovanie aj po 31. júli. Federálne agentúry, ktoré financujú nájomné byty, vyzvali majiteľov nehnuteľností, aby využili programy pomoci a vyhli sa vysťahovaniu nájomníkov.