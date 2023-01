Miliónová investícia a desiatky nových pracovných miest

Sereď 30. januára (TASR.TV/OTS) - Presne rok po poklepaní základného kameňa otvára BILLA nové logistické centrum v Seredi. Investíciou v objeme 39,5 milióna eur potvrdzuje svoju pozíciu významného hráča v maloobchode, silného investora a zamestnávateľa. Moderný a ekologický areál na zelenej lúke s rozlohou 138 202 metrov štvorcových vyrástol v priemyselnej zóne mesta Sereď a je porovnateľný s rozlohou 20 futbalových ihrísk.



Spoločnosť BILLA otvorila v posledných siedmich rokoch 49 predajní, a v raste pokračuje. Tempo expanzie rozhodlo o vybudovaní nového centrálneho skladu a jedenásť mesiacov od výkopových prác bola nová stavba pripravená do prevádzky. V porovnaní s pôvodným centrálnym skladom v Senci má logistické centrum v Seredi o 74 % väčšiu skladovú plochu (28 500 m2). Skladová kapacita sa navýšila o 47 %, s možnosťou uskladniť až 23 000 ton tovaru v rôznych teplotných rozmedziach. „Investíciu sme realizovali výhradne z vlastných zdrojov a zo zdrojov nášho materského koncernu REWE. Vybudovali sme moderné a ekologické centrum, ktoré do regiónu prinesie cenné pracovné miesta. Za tridsať rokov, odkedy podnikáme na Slovensku, sme preinvestovali už takmer 700 miliónov eur a v odvážnych plánoch pokračujeme. Investície najbližších rokov sa budú týkať technológií a zariadení, ktoré nám pomôžu do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu,“ povedal pri príležitosti slávnostného otvorenia nového logistického centra Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA.



Na slávnostnom otvorení nového potravinárskeho logistického centra BILLA v Seredi sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. „Nesmierne ma teší príležitosť, akou je otvorenie tohto logistického centra a vítam každú jednu investíciu do rozvoja slovenského potravinárstva. Ako som sa dozvedel, len za minulý rok na pulty tohto reťazca pribudlo takmer tisíc slovenských produktov a celkovo ide až o 13 600 rôznych slovenských potravín. Mnohé z nich nesú aj známe označenie Značka kvality a verím, že zákazníci ich budú čoraz viac s obľubou nakupovať,“ uviedol minister Vlčan, ktorý pripomenul, že v uplynulom roku agrorezort vyhlásil projektovú výzvu pre potravinárov v hodnote 240 miliónov eur z eurofondov, vďaka ktorej sa podarí potravinárskym podnikom významne investovať do modernizácie, čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv aj na cenu výrobkov na pultoch obchodov. „Každý predajca, ktorý má v ponuke slovenské potraviny, pomáha rozvoju nášho tradičného odvetvia,“ dodal Vlčan.



Logistické centrum v Seredi sa hrdí energetickým certifikátom A0+, čo znamená, že vďaka moderným technológiám sa v nových priestoroch spotrebuje o 50 % menej energií na meter štvorcový skladovej plochy ako v pôvodnom sklade v Senci. „Pochváliť sa tiež môžeme najväčšou inštaláciou fotovoltického zariadenia o výkone 2,5 MWp na jednej streche na Slovensku a v Čechách, ktorá bude dobudovaná v prvom polroku tohto roka. Fotovoltický systém ročne vyrobí 2400 MWh elektrickej energie, čo predstavuje až 80 % predpokladanej ročnej spotreby,“ hovorí A. Riehl.



„Zelená“ stavba 21. storočia

Pracovníci logistického centra budú vďaka 58 nakladacím rampám, teplotne prispôsobeným na prepravu jednotlivých druhov potravín, schopní denne vypraviť viac ako 120 kamiónov s tovarom. K dispozícii sú nabíjacie elektrostanice pre osobné a nákladné autá či kamióny. Samozrejmosťou je inteligentné LED osvetlenie a vetranie, stropné chladenie či využívanie odpadového tepla z chladenia do podlahového vykurovania, ktoré sa nachádza pod celou časťou suchého skladu. „Všetky technologické celky sú napojené na systém merania a riadenia (Building management system), ktorý z tohto centra robí energeticky jeden z najúčinnejších a najmodernejších skladov nielen v skupine REWE, ale aj v strednej Európe,“ vyzdvihuje A. Riehl. Ide o výnimočný systém naprogramovaný na mieru s možnosťou monitorovania všetkých technológií, ako aj ich ovládania na diaľku. Energetickú účinnosť pomáha vyhodnocovať 65 podružných elektromerov a ďalších 20 meračov tepla, chladu, spotreby plynu a vody. Ďalšími novinkami sú špeciálny regálový systém, ktorý reaguje na seizmicitu, a vzduchová stena zabraňujúca úniku vzduchu z chladených častí skladu. Vďaka dvom nezávislým meteostaniciam systém dokáže autonómne vyhodnotiť poveternostné podmienky a v prípade priaznivých podmienok otvorí svetlíky, cez ktoré sa sklad počas chladnejších letných nocí prevetrá prirodzene, bez potreby dodatočnej energie.



V bezprostrednom okolí centra vzniká zelená plocha s rozlohou 4 hektáre s lúčnym porastom, drevinami a vodnými plochami, ktoré slúžia aj ako retenčné nádrže. Tie nielenže vodu v území zadržia, ale ho aj budú počas letných horúčav prirodzene ochladzovať. Areál tak poskytne aj útočisko miestnej faune a flóre.

V logistickom centre pracuje 150 zamestnancov, pričom BILLA plánuje ešte v tomto roku vytvoriť ďalších až 30 nových pracovných miest. „Naši zamestnanci získali špeciálnu odmenu za relokáciu, prispievame im na dopravu, poskytli sme im vylepšené podmienky na stravovanie a v neposlednom rade je benefitom moderné pracovné prostredie vrátane oddychových zón či zdraviu prospešných svetlovodov,“ dodáva A. Riehl.

BILLA je dobrý sused, preto v rámci svojich aktivít spoločenskej zodpovednosti plánuje deťom v mestských materských školách zmerať zrak v projekte Zdravé oči už v škôlke a tiež zabezpečí zdravú desiatu pre viac ako 1200 miestnych školákov.



Okrem nového logistického centra v Seredi bude aj naďalej fungovať regionálny sklad v Petrovanoch, zásobujúci predajne na východe Slovenska.



Otvorenie nové logistické centra BILLA v Seredi: