Milióny Američanov, ktorí sú bez práce, stratia nárok na pomoc

Washington 28. novembra (TASR) - Milióny Američanov, ktorí prišli o prácu v dôsledku pandémie nového koronavírusu, budú koncom decembra odrezaní od vládnej pomoci, pokiaľ sa Kongres konečne nerozhýbe a neschváli nový balík opatrení pre ekonomiku.



Americkí zákonodarcovia v marci v rámci zákona o starostlivosti (CARES Act) schválili balík opatrení v hodnote 2 biliónov USD (1,68 bilióna eur), ktorý zároveň rozšíril bezpečnostnú sieť pre nezamestnaných. Sociálne dávky tak získali aj ľudia, ktorí na ne za bežných okolností nemajú nárok, a zároveň sa predĺžil čas pre poberanie podpory.



Financovanie týchto programov sa však končí 26. decembra. Štúdia think-tanku Century Foundation odhaduje, že takmer 12 miliónov ľudí tak príde o sociálne dávky z týchto dvoch programov.



To ešte zhorší situáciu v ekonomike, ktorá už na jeseň zaznamenala, že milióny zamestnancov prichádzajú o "bežné" dávky v nezamestnanosti, uvádza vo svojej správe think-tank so sídlom v New Yorku.



Zákonodarcovia vo Washingtone už mesiace rokujú o tom, či schvália ďalšie opatrenia v rámci zákona CARES. Demokrati a republikáni sa však nedokázali dohodnúť na tom, koľko, alebo na čo sa majú peniaze minúť. A nie je veľa dôvodov veriť, že sa im podarí dosiahnuť pokrok skôr, ako v januári zasadne novozvolený Kongres.



USA pritom patria medzi najväčšie ohniská koronavírusu na svete. Ochoreniu tam už podľahlo vyše 250.000 ľudí.



Po jarných blokádach na zastavenie šírenia vírusu miera nezamestnanosti v USA v apríli stúpla na 14,7 %, pričom v tomto období úrady každý týždeň evidovali milióny nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti.



Kroky jednotlivých štátov na opätovné otvorenie ekonomiky, ako aj pomoc malým podnikom a platby fyzickým osobám, samostatne zárobkovo činným, poskytované podľa zákona CARES, však pomohli americkému hospodárstvu v 3. kvartáli zotaviť sa a miera nezamestnanosti v októbri klesla na 6,9 %.



Ministerstvo práce ale upozornilo, že 10,1 milióna pracovných miest stratených počas pandémie sa stále nepodarilo obnoviť a nové žiadosti o dávky v nezamestnanosti sa pohybujú nad hranicou 700.000, čo je stále viac ako v najhorších týždňoch počas globálnej finančnej krízy v rokoch 2008 - 2010.



Podľa správy Century Foundation 7,3 milióna ľudí, ktorí dostávajú dávky v rámci pandemickej pomoci (Pandemic Unemployment Assistance) pre samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj ďalší, ktorí za normálnych okolností nemajú oprávnenie poberať dávky, stratia túto podporu 26. decembra. V ten istý deň príde o dávky aj 4,6 milióna pracovníkov, ktorí majú nárok na kompenzáciu v rámci programu Pandemic Emergency Unemployment Compensation pre robotníkov bez práce.



A v nasledujúcich týždňoch vyprší nárok na pomoc ďalším 945.000 ľuďom.



Niektorí z nich budú môcť v roku 2021 naďalej dostávať dávky v závislosti od toho, v ktorom štáte žijú. Ale väčšina z nich na ne stratí nárok, ak sa Kongres medzitým nedohodne. Spotrebiteľské výdavky sú pritom motorom ekonomiky USA, podieľajú sa zhruba 70 % na jej výkone.