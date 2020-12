Milióny Američanov prišli kvôli Trumpovi o podporu

Washington 27. decembra (TASR) – Milióny Američanov prišli počas víkendu o podporu v nezamestnanosti. Prezident Donald Trump totiž blokuje nový balík pomoci.



Nový balík stimulov v koronkríze, ktorý schválil Kongres v objeme okolo 900 miliárd USD, počíta napríklad s vyplácaním zvýšenej podpory do konca marca a s predĺžením mimoriadnej podpory.



Zvolený prezident Joe Biden označil Trumpovo správanie za nezodpovedné, keďže spôsobí, že milióny rodín bezprostredne po Vianociach nevedia, či budú mať dostatok peňazí. Varoval, že to bude mať katastrofálne následky.



Nový balík pomoci tiež zahŕňa jednorazový priamy finančný príspevok pre väčšinu Američanov vo výške 600 USD. Trump ho považuje za príliš nízky a požaduje jeho zvýšenie na 2000 USD na hlavu. To tiež označuje za dôvod, prečo zákon odmieta podpísať.



Trumpovi republikáni však vo štvrtok v Snemovni reprezentantov odmietli takéto zvýšenie, ktoré zrejme nenájde podporu ani v Senáte. „Republikáni musia prestať hrať hry, keď Američania hladujú," napísala demokratická senátorka Elizabeth Warrenová v sobotu na Twitteri.



Koronakríza spôsobila, že v USA v decembri poberalo nejakú formu podpory v nezamestnanosti 20,4 milióna Američanov, čo je takmer o 19 miliónov viac ako v rovnakom období vlani. Podľa odhadov, ak Trump nepodpíše nový balík pomoci, spôsobí, že sa skončí podpora pre 10 miliónov až 12 miliónov ľudí.



Aj napriek skončeniu niektorých programov pomoci má Trump formálne čas podpísať zákon do začiatku januára. Súčasťou zákona okrem balíka pomoci bol aj rozpočet vlády v objeme okolo 1,4 bilióna USD. Aktuálne platné dočasné financovanie vlády sa skončí v pondelok.



Takže ak Trump zákon nepodpíše, zároveň to znamená, že v utorok sa môže začať čiastočné uzavretie vlády (shutdown), pokiaľ sa Kongres dovtedy nedohodne na provizórnom financovaní.



„Už o niekoľko dní vyprší financovanie vlády, čo ohrozuje dôležité služby a platy pre armádu," varoval Biden. Zároveň prisľúbil, že po nástupe do funkcie 20. januára sa bude snažiť o presadenie nového stimulačného balíka na zmiernenie následkov koronakrízy.