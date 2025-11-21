< sekcia Ekonomika
Milióny barelov ruskej ropy môžu uviaznuť na mori po zavedení sankcií
Najnovšie kolo amerických sankcií proti spoločnostiam Rosnefť a Lukoil patrí medzi „najagresívnejšie“. Cieľom je priviesť Kremeľ k mierovým rokovaniam o Ukrajine.
Autor TASR
Washington 21. novembra (TASR) - V USA v piatok vstúpia do platnosti nové sankcie namierené proti ruským ropným gigantom Rosnefť a Lukoil. Na tankeroch sa pritom nachádza približne 48 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy, ktoré tak môžu uviaznuť na mori a budú si musieť hľadať nové destinácie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Agentúra Bloomberg uviedla tieto čísla s odvolaním sa na údaje spoločnosti Kpler, podľa ktorých ropa od oboch ruských firiem bola naložená na približne 50 tankerov. Mnohé z nich mali pôvodne namierené do Číny a Indie, ale iné nemali stanovenú konečnú destináciu.
Najnovšie kolo amerických sankcií proti spoločnostiam Rosnefť a Lukoil patrí medzi „najagresívnejšie“. Cieľom je priviesť Kremeľ k mierovým rokovaniam o Ukrajine. Tí, ktorí sa pokúsia sankcie obísť a pokračovať v obchodovaní s oboma firmami, riskujú sekundárne sankcie.
Ak ropa na tankeroch nenájde odberateľov, uviazne na mori, kým nebudú sankcie zrušené v prípade mierovej dohody s Ukrajinou.
Agentúra Bloomberg však dodala, že tok ruskej ropy do zahraničia zostáva stabilný, na úrovni približne 3,4 milióna barelov denne, a to aj napriek hroziacim sankciám.
„Ruské exportné toky sa držia, ale zatiaľ si nenachádzajú cestu do nových cieľových destinácií,“ povedal Warren Patterson, vedúci komoditnej stratégie spoločnosti ING. „Ak to bude pokračovať, mohli by sme začať pozorovať pokles ponuky, čo bude pre trhy znepokojujúce.“
Podľa niektorých expertov Ukrajina pravdepodobne neprijme návrh mierovej dohody USA, pretože je „priaznivý pre Rusko“. Prezident Volodymyr Zelenskyj však naznačil ochotu spolupracovať s vládou USA na mierovej dohode. Táto správa okamžite poslala ceny ropy nadol, čo naznačuje, že sankcie nemusia byť dlho v platnosti. Ale zároveň je namieste opatrnosť, keďže by to nebolo prvýkrát, čo sa americký prezident Donald Trump neúspešne pokúsil sprostredkovať mierovú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine.
