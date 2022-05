Milióny eur na tepelné čerpadlá a kotly sa SIEA minuli za 11 minút

Bratislava 17. mája (TASR) – Záujem Slovákov o dotácie na podporu inštalácie tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu je obrovský. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v pondelok otvorila systém na registráciu žiadostí o vydanie poukážok na podporu týchto zariadení, no 15 miliónov eur sa minulo po 11 minútach, uviedol pre TASR vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.



Záujemcom, ktorí sa stihli v systéme zaregistrovať, bude informačný systém vydávať poukážky v utorok o 11.00 h, respektíve v stredu (18. 5.) v rovnakom čase. Do vydania poukážky majú domácnosti možnosť žiadosti upraviť.



SIEA pôvodne plánovala postupné spustenie registrácie záujemcov o poukážky na všetky podporované zariadenia, to znamená aj na fotovoltické panely a na solárne kolektory. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) však výzvy pozastavil práve z obavy, že pre veľký záujem sa vyhradených 15 miliónov eur minie v jednotlivých výzvach za niekoľko minút. Preto rezort rozhodol o podpore iba spomenutých dvoch zariadení. Výzva mala byť otvorená do konca mája. "Malo by sa ujsť každému, kto spĺňa podmienky," povedal minulý týždeň Sulík.



O príspevok na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu mohli požiadať majitelia rodinných domov alebo bytových domov, ktorí ešte od štátu na rovnaké zariadenie príspevok v minulosti nedostali. Pri tepelných čerpadlách je základná výška príspevku 272 eur na kilowatt (kW) výkonu a maximálny príspevok je 2720 eur. Ten je možné zvýšiť o desať percent, pokiaľ majiteľ zrealizoval opatrenia na úsporu energií alebo v blízkosti nie je dostupné centrálne vykurovanie. Pokiaľ sú splnené obe podmienky, môže žiadať až o 340 eur na kW a maximálna výška príspevku je 3400 eur.