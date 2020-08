Milka podporí krízovú pripravenosť Slovenského Červeného kríža

Bratislava 6. augusta (OTS) - Každý deň od 3. augusta do konca septembra 2020 získa jeden vyžrebovaný súťažiaci, ktorý zakúpi ľubovoľný výrobok značky Milka a svoju účtenku nahrá na stránke milka.sk, čiastku 200 EUR. Rovnakú sumu potom výrobca produktov Milka, spoločnosť Mondelez, následne daruje Slovenskému Červenému krížu. Ten tak počas konania súťaže dostane spolu 11 800 EUR.



Rozšírením spotrebiteľskej súťaže o finančnú pomoc organizácii Slovenský Červený kríž nadväzuje Milka na predchádzajúcu spoluprácu z jari tohto roka, kedy v súvislosti s pandémiou koronavírusu darovala tejto organizácii 4 000 EUR a tonu produktov.



"Potešilo nás, že sa na nás značka Milka obrátila s ponukou pomôcť už druhýkrát počas tohto roka. Sľúbené finančné prostriedky využijeme na materiálne vybavenie v rámci krízovej pripravenosti, aby sme na krízové situácie mohli v budúcnosti ešte lepšie reagovať," hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.



Kampaň trvá od 3. augusta 2020 do 30. septembra 2020 na Instagrame, Facebooku a Youtube, kde sa o promo súťaže postarajú ambasádori značky Milka: známy herec, dabér a influencer Marek Fašiang a Matej Slažanský známy ako Me name Sellasie. Obidvaja spolupracovali s Milkou už pri minulých kampaniach, a prepojenie so Slovenským Červeným krížom vnímajú ako správnu vec.



„Mám radosť, že sa nám podarilo v krátkom čase prísť s kampaňou, ktorá v čase, keď sa stále stretávame s následkami pandémie koronavíru, prináša našim spotrebiteľom radosť v podobe každodennej dvesto eurovej výhry,“ hovorí Jakub Barvínek, brand manager čokolád Milka a dodáva: „Navyše prostredníctvom Českého červeného kríža a Slovenského Červeného kríža, ktorým darujeme rovnakú sumu ako našim súťažiacim, sa dostane pomoc tým, ktorí to potrebujú najviac.“