Miller: Produkcia Gazpromu by tento rok mala vzrásť nad 400 miliárd m3

Moskva 27. decembra (TASR) - Produkcia plynu ruskej spoločnosti Gazprom by mala v tomto roku vzrásť o vyše 60 miliárd na viac než 400 miliárd kubických metrov (m3). Povedal to tento týždeň šéf Gazpromu Alexej Miller. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Millera by Gazprom mal v roku 2024 vyprodukovať približne 416 miliárd m3 plynu. To je zhruba o 61 miliárd m3 viac než v roku 2023. V tom však produkcia plynu zo strany Gazpromu dosiahla historické minimum, keď oproti predchádzajúcemu roku klesla o 13 %. Za rok 2023 spoločnosť zároveň vykázala stratu, ktorá v prepočte dosiahla takmer 6,5 miliardy eur.



Miller zároveň dodal, že tohtoročný vývoz do Číny by mal vzrásť na 31 miliárd m3. Pôvodne sa plánoval export na úrovni 30 miliárd m3. Firma v minulom období rokovala s Čínou aj o výraznom zvýšení dodávok plynu prostredníctvom budúceho plynovodu Sila Sibíri 2, rokovania však nakoniec výsledky nepriniesli. Dôvodom boli rozdielne názory vo viacerých oblastiach, najmä však čo sa týka ceny.



Gazprom sa potom vo väčšej miere obrátil na domáci trh a na niektoré postsovietske štáty ako Kazachstan, Uzbekistan a Kirgizsko. Čo sa týka domáceho trhu, Gazprom tento týždeň uviedol, že dodávky domácim spotrebiteľom dosiahli tento rok 390 miliárd m3, čo predstavuje nový rekord.