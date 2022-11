Mimoparlamentné strany chcú komplexnejšie znížiť DPH pre cestovný ruch

Bratislava 11. novembra (TASR) – Daň z pridanej hodnoty (DPH) by sa mala znížiť komplexnejšie, nielen pre určité konkrétne oblasti cestovného ruchu. Apelujú na to mimoparlamentné strany KDH aj Dobrá voľba a Umiernení. Reagovali tak na predložený pozmeňujúci návrh poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) k vládnej novele zákona o DPH. Podľa toho by sa mala sadzba DPH dočasne znížiť na 10 %. Týkalo by sa to lanoviek, lyžiarskych vlekov či umelých kúpalísk.



"Pokiaľ sa okamžite nepodarí vyriešiť vysoké ceny energií, čaká nás masové zatváranie podnikov, malých i väčších reštaurácií. Najväčším problémom je absolútny nedostatok pracovnej sily, ktorej sa dá čeliť len zvyšovaním miezd, čiže fixných nákladov," poznamenala hovorkyňa KDH Lenka Halamová. Zníženiu nákladov v sektore v tejto situácii môže podľa hnutia pomôcť zníženie DPH.



Podpredseda strany Dobrá voľba a Umiernení Alojz Hlina považuje predloženie návrhu na zníženie DPH pre lanovky či vleky za drzosť. Poukázal na to, že gastrosektor dostal v posledných rokoch zabrať. Ak chce štát urobiť dobrú investíciu, tak podľa neho treba znížiť daň v gastre.



Úľava na DPH pre gastro podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) pomôže sektoru len v menšej miere, pretože mnohé transakcie boli v minulosti vykázané na úrovni šedej ekonomiky. Vyhlásil to počas štvrtkovej (10. 11.) Hodiny otázok v parlamente. Zníženie DPH na 10 % by bolo pritom spojené s výpadkom príjmov štátu. Dosah by bol podľa neho 110 miliónov eur, ktoré momentálne niet čím vykryť.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) počas štvrtkového livestreamu uviedol, že namiesto zníženia DPH len pre niektorých, ako sú vleky či akvaparky, by bolo lepšie pomôcť celému sektoru cestovného ruchu. Deklaroval však, že sa teší z akejkoľvek iniciatívy, ktorá pomôže cestovnému ruchu.



