Mimoparlamentné strany kritizujú Matovičovu predstavenú časť reformy

Bratislava 15. novembra (TASR) - Viaceré mimoparlamentné strany sa postavili proti predstavenej prvej časti daňovo-odvodovej reformy z dielne vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Kritizujú najmä financovanie vyšších príspevkov pre rodiny na úkor samospráv.



Predseda KDH Milan Majerský tvrdí, že podpora rodiny na úkor samosprávy je nepochopenie potrieb rodiny, ktoré samospráva napĺňa. "Jasle, škôlky, školy, šport, kultúra a ďalšie. Napríklad drvivú väčšinu športovísk a kultúrnych stánkov majú v správe miestne a regionálne samosprávy," skonštatoval Majerský.



Hnutie poukázalo aj na komplikovanosť materiálu. Podľa predsedu konzília KDH Petra Belinského je úplne zbytočná paušálna daň z poskytovaných služieb, ktorú chce rezort financií zaviesť ako jednu z foriem financovania zvýšenej podpory rodinám. Za zlý vtip označil aj vyšší odvod z hazardu na financovanie krúžkov detí. "Minister financií dáva prevádzkovateľom hazardu do rúk žolíka, ktorým budú vydierať samosprávy: ak zakážete hazard na území mesta, bude menej peňazí na krúžky detí," ilustroval Belinský.



Podľa KDH môže byť diskriminačné aj poskytnutie 70 eur na krúžky a doučovanie, pretože v mestách to deti bez problémov vyčerpajú, ale v obciach sú možnosti obmedzené. Hnutie zároveň upozorňuje, že návrh zabúda na jasné riešenia pre rodičov detí s postihnutím.



Predseda Republikovej rady strany Aliancia a exminister envirorezortu László Sólymos zase poznamenal, že pred Matovičom ešte nikdy nikto nespustil volebnú kampaň dva a pol roka pred voľbami. Kritizuje, že "revolúciu" nemá prediskutovanú s koaličnými partnermi a ani so samotnými ministrami. "Hádam si nikto nemyslí, že v tejto rozhádanej koalícii, ktorá reformu nemocníc len horko-ťažko dokázala posunúť do druhého čítania v parlamente, a pre ďalšie reformy nedokázala nájsť ani 76 hrdinov, že táto daňová reforma má šancu," podotkol Sólymos. Plány ministra preto označil za lacnú telenovelu a hru o tróny s koaličnými partnermi.