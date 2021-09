Fico: Mimoriadna schôdza k cenám energií by mala byť v utorok

Bratislava 24. septembra (TASR) – Mimoriadna schôdza k zvyšovaniu cien energií, ktorú inicioval opozičný Smer-SD, by sa mala uskutočniť v utorok (28. 9.) popoludní. Oznámil to v piatok na brífingu predseda strany Robert Fico. Vyplýva to aj z informácie zverejnenej na webe Národnej rady (NR) SR.



Mimoriadna schôdza má nasledovať po prerokovaní vládneho návrhu zákona o významných investíciách, ktorý je termínovaný na utorok o 14.00 h. Smer-SD upozorňuje na prudký nárast cien elektriny, plynu a tepla. Pri cenách energií musí byť podľa Fica štát aktívny.



Opoziční poslanci chcú žiadať vládu, aby predložila kroky, ktoré podnikne na elimináciu sociálnych a hospodárskych dosahov výrazného zvýšenia cien energií. Zároveň sa chcú zaoberať postupom pri ochrane finančných záujmov SR v súvislosti s ukončením výstavby a sprevádzkovaním plynovodu Nord Stream 2.



"Budúci týždeň bude v duchu chlebových tém," vyhlásil Fico. Smer-SD tento týždeň podal tri návrhy na zvolanie mimoriadnej schôdze, a to k zvyšovaniu cien energií, zdražovaniu potravín a ku konsolidácii verejných financií. Fico avizoval aj štvrtú mimoriadnu schôdzu o zdravotníckych témach, ktorú má predložiť neradený poslanec Tomáš Taraba.