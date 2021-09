Mimoriadna schôdza k cenám potravín má byť v stredu

Bratislava 28. septembra (TASR) – Mimoriadna 44. schôdza parlamentu venovaná cenám potravín má byť v stredu (29. 9.) od 8.00 h. Po jej skončení by sa mala uskutočniť schôdza k stavu verejných financií a následne schôdza k zdravotníckym témam. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.



Rokovanie k posilneniu cenovej stability potravín iniciovali poslanci Smeru-SD. Uznesením chcú žiadať vládu, aby predložila parlamentu správu vrátane harmonogramu o prijatých opatreniach na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja potravín.



Aj ďalšiu mimoriadnu schôdzu podnietili poslanci Smeru-SD. Vláda by podľa nich mala predložiť plán na stabilizáciu stavu verejných financií od roku 2022. Opoziční poslanci v návrhu uznesenia konštatujú, že verejný dlh v roku 2020 stúpol oproti roku 2019 o 12,4 percentuálneho bodu (p. b.) a prekročil tak najvyššie sankčné pásmo ústavného limitu na verejný dlh. Aj v tomto roku podľa nich verejný dlh ďalej rastie.



Po ukončení schôdze o verejných financiách je plánovaná ďalšia mimoriadna schôdza. V rámci nej by poslanci mali diskutovať o návrhu nezaradených poslancov Tomáša Tarabu a Filipa Kuffu na prijatie uznesenia "ku katastrofálnemu stavu v slovenskom zdravotníctve a k ohrozeniu verejného zdravia občanov Slovenskej republiky".