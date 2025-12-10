Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
< sekcia Ekonomika

Mimoriadna schôdza k energopomoci je zvolaná na piatok ráno

.
Na snímke vedúci Úradu Vlády SR Július Jakab. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Predstavitelia Hnutia Slovensko informovali, že s podporou ďalších opozičných strán vyzbierali potrebné podpisy poslancov a podávajú preto návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR k energopomoci.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. decembra (TASR) - Mimoriadna 45. schôdza Národnej rady (NR) SR by sa mala uskutočniť tento týždeň v piatok (12. 12.) od 9.00 h. Na návrh skupiny opozičných poslancov ju na tento termín zvolal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Predkladatelia na nej žiadajú prerokovať návrh uznesenia NR SR k zlyhaniu ministerky hospodárstva Slovenskej republiky pri adresnej energopomoci.

Predstavitelia opozičného Hnutia Slovensko v stredu informovali, že s podporou ďalších opozičných strán vyzbierali potrebných viac ako 30 podpisov poslancov a podávajú preto návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR k energopomoci. Predseda parlamentu musí takúto schôdzu zvolať do siedmich dní. Keďže však opozícia nemá v parlamente väčšinu, nemusí sa schváliť program schôdze, prípadne nemusí byť NR SR uznášaniaschopná.

Hnutie podľa poslanca a člena finančného výboru Júliusa Jakaba neočakáva, že koalícia umožní otvorenie schôdze. Poukazovanie na problémy však považuje za povinnosť opozície. „Vyzývame vládu, aby celú energopomoc upravila, aby najlepšie z nášho pohľadu priniesla absolútne nové riešenie. Nie opravovať to, čo už pokazila, pretože to sa opraviť nedá,“ vyhlásil.
.

Neprehliadnite

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci