Mimoriadna schôdza k návratu zlata bude po skončení 53. schôdze

Bratislava 5. decembra (TASR) - Mimoriadna schôdza k návratu investičného zlata z Veľkej Británie sa uskutoční po ukončení aktuálnej schôdze. Informovala o tom Kancelária predsedu Národnej rady SR. Poslancom Smeru-SD sa opätovne podarilo zozbierať podpisy na jej zvolanie po tom, ako v stredu (4.12.) plénum neschválilo program mimoriadnej schôdze s rovnakou témou.



Aktuálne poslanci na 53. schôdzi rokujú o troch vládnych novelách v skrátenom režime. Po odhlasovaní všetkých zostávajúcich bodov riadna schôdza skončí a na rad príde mimoriadna schôdza k zlatu.



Prijatím uznesenia chcú poslanci požiadať Národnú banku Slovenska (NBS) o prípravu procesu návratu investičného zlata, ktoré má Slovensko uložené v britskej Bank of England (BoE). Ide o 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. NBS vyčíslila, že vďaka spolupráci s BoE zarobila na obchodovaní so zlatom za posledných 10 rokov približne 50 miliónov eur.



Smer-SD už v stredu avizoval, že sa bude opäť snažiť zozbierať podpisy na zvolanie tejto mimoriadnej schôdze. Dušan Jarjabek (Smer-SD) videl za neschválením programu chýbajúcich poslancov v pléne. Pri schvaľovaní programu bolo prítomných len 118 zákonodarcov. Priamo z klubu Smer-SD nebolo prítomných na hlasovaní sedem zákonodarcov.



"Bolo málo hlasov, to je všetko. To sa stane, schôdza nebola odsúhlasená, tak bude ďalšia," podotkol Jarjabek s tým, že v stredu bolo aj výjazdové rokovanie výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby.