Mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie S. Migaľa má byť vo štvrtok
Na návrh 30 opozičných poslancov ju na tento termín zvolal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi (nezávislý) sa má uskutočniť vo štvrtok (23. 10.) od 08.00 h. Na návrh 30 opozičných poslancov ju na tento termín zvolal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
Odvolávanie Migaľa iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko (PS). Ministrovi vyčítajú slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. Podľa poslanca za PS Jána Hargaša minister Migaľ nakupuje tak, že k zákazke nemá takmer žiadnu dokumentáciu.
Naopak, minister Migaľ trvá na tom, že veľmi otvorene a podrobne vysvetlil všetky detaily týkajúce sa projektu nového portálu slovensko.sk.
