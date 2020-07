Mimoriadna zbierka Tesca: pomoc rodinám v núdzi dosiahla takmer 13 ton

Bratislava 22. júla (OTS) - Ľuďom v ťažkej životnej situácii, ktorí sú ohrození dôsledkami koronakrízy, pomáha mimoriadna potravinová zbierka Tesca . Zákazníci môžu počas 10 týždňov až do konca augusta tohto roka darovať trvanlivé potraviny a hygienické potreby vo všetkých 152 obchodoch reťazca na Slovensku. Počas jediného mesiaca od spustenia zbierky sa podarilo vyzbierať takmer 13 ton výrobkov. Tesco promptne zareagovalo na mimoriadne okolnosti hneď na začiatku koronakrízy. Ľuďom v núdzi reťazec pomohol doposiaľ najväčším jednorazovým darom potravín a potrebných výrobkov v hodnote viac ako 172-tisíc eur.“ uviedla, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.Tesco promptne zareagovalo už na začiatku koronakrízy. Ľuďom v núdzi reťazec pomohol doposiaľ najväčším jednorazovým darom potravín a potrebných výrobkov v hodnote viac ako 172-tisíc eur. Tesco si uvedomuje, že pomoc ľuďom ohrozeným koronakrízou je potrebná neustále. Aby čo najviac pomohlo rodinám v núdzi, spustilo potravinovú zbierku, ktorá prebieha vo všetkých 152 obchodoch Tesca až do konca augusta.“ uviedla, zástupkyňa Potravinovej banky Slovenska pre nitriansky región.Aj v Nitre a okolí poputujú vyzbierané produkty všetkým tým, ktorí ich teraz potrebujú najviac.vysvetľuje J. Moravčíková z Potravinovej banky Slovenska.Zapojiť sa do potravinovej zbierky a pomôcť môžu všetci zákazníci Tesca pri svojom bežnom nákupe. Stačí, ak sa rozhodnú zakúpiť trvanlivé potraviny či drogériové výrobky navyše a darovať ich ľudom v núdzi. Môže ísť o rozličné produkty z tohto sortimentu – príkladom je ryža, cestoviny, múka, cukor, olej, konzervy, zaváraniny, čaj, káva či produkty osobnej hygieny. Darovanie potravín je veľmi jednoduché a bezpečné: stačí ich odovzdať na vyznačené miesto za pokladničnou zónou.Vyzbierané produkty odovzdáva Tesco Potravinovej banke Slovenska, ktorá zabezpečí ich distribúciu ľuďom v núdzi. Potraviny sa tak bezpečne dostanú k zraniteľným skupinám obyvateľstva, seniorom či tým, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii v dôsledku straty zamestnania.Tesco na Slovensku neustále potvrdzuje svoj záväzok podpory komunít. Reťazec pomáha ľuďom v núdzi každodenne aj vďaka darovaniu nepredaných potravín, ktorého význam sa naplno potvrdil práve v uplynulých mesiacoch koronakrízy. Starostlivosť o ľudí v núdzi sa stala potrebnou viac ako kedykoľvek predtým a vďaka programu darovania potravín sa podarilo pomôcť mnohým rodinám či jednotlivcom: od vypuknutia mimoriadnej situácie v marci tohto roka reťazec daroval vyše 600 ton potravín, z ktorých bolo pripravených viac ako 1, 4 milióna porcií jedla. Takéto skvelé čísla sa Tescu podarilo dosiahnuť vďaka tomu, že nepredané potraviny daruje ľuďom v núdzi všetkých 152 obchodov reťazca.