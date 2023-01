Mimoriadne dane z nečakaných ziskov budú stáť Shell 2 miliardy USD

Londýn 7. januára (TASR) - Britský energetický gigant Shell odhaduje, že dane z neočakávaných ziskov, ktoré zaviedli Európska únia (EÚ) aj Spojené kráľovstvo, ho budú stáť približne 2 miliardy USD (1,89 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Mimoriadne dane zavedené po tom, ako ceny ropy a plynu minulý rok prudko vzrástli, budú zahrnuté do zisku spoločnosti za 4. štvrťrok 2022, ktorý zverejní na budúci mesiac.



Ceny energií minulý rok prudko vzrástli po invázii ruskej armády na Ukrajinu, čo výrazne prispelo k zrýchleniu inflácie, ktorá sa vyšplhala na najvyššie úrovne za celé desaťročia. To prinútilo vlády, aby pomohli domácnostiam s raketovým nárastom účtov za energie, a to aj prostredníctvom dodatočného zdanenia ziskov v energetickom sektore.



Spoločnosť Shell vo vyhlásení v piatok (6. 1.) uviedla, že vplyv neočakávaných daní v EÚ a Spojenom kráľovstve na jej príjmy za 4. štvrťrok odhaduje na zhruba 2 miliardy USD. Tie sa pripočítajú k 360 miliónom USD očakávaných mimoriadnych daňových poplatkov, o ktorých už Shell informoval investorov. Tým sa celková suma zvýši na takmer 2,4 miliardy USD.



Bude to zároveň prvýkrát za viac ako päť rokov, čo ropný gigant zaplatí daň v Spojenom kráľovstve. V uplynulých rokoch dostala totiž spoločnosť vrátené dane za investície v Severnom mori a v Spojenom kráľovstve a za odstavovanie niektorých prevádzok, keďže tieto náklady presiahli vypočítané dane.



V októbri Shell oznámil, že v Spojenom kráľovstve ešte nezaplatil žiadnu mimoriadnu daň napriek tomu, že za prvých deväť mesiacov 2022 dosiahol rekordný globálny zisk vo výške takmer 30 miliárd USD, pretože schéma mu umožnila využiť daňové úľavy na ďalšie vrtné aktivity.



V máji vláda Spojeného kráľovstva oznámila mimoriadnu daň z neočakávaných príjmov ropných a plynárenských spoločností. V novembri ministerstvo financií túto daň zvýšilo z pôvodných 25 % na 35 %.



EÚ sa v septembri dohodla, že ropné a plynárenské spoločnosti budú platiť odvody z prebytočného zisku dosiahnutého v roku 2022 alebo 2023. Konkrétnejšie, firmy odvedú 33 % z príjmov, ktoré presiahnu ich priemerný zdaniteľný zisk.



(1 EUR = 1,0601 USD)