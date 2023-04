Mimoriadne valorizácie dôchodkov nahradí v Česku dočasný príspevok

Praha 17. apríla (TASR) - Mimoriadne valorizácie dôchodkov nahradí v Česku mesačný príspevok k penzii. Riadne valorizácie sa budú realizovať k 1. januáru o infláciu a tretinu priemernej mzdy. Súčasne sa má znevýhodniť odchod do predčasného dôchodku. V pondelok to uviedol český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka. Informovali o tom servery E15.cz a novinky.cz.



"Mechanizmus mimoriadnych valorizácií nahradí takzvaný dočasný príspevok, ktorý nám počas tohto roku, v ktorom dôjde k rastu cien, pomôže zastabilizovať situáciu u seniorov tak, aby predovšetkým tí s nízkymi dôchodkami nemuseli byť vystavovaní sociálne ťaživej situácii a nemuseli čakať na riadne zvýšenie," povedal Jurečka. Príspevok sa bude vyplácať k dôchodku automaticky. "Polovica bude tvorená fixnou čiastkou, pre všetkých rovnakou, a v druhej polovici bude zachovaná zásluhová časť," dodal minister.



Zároveň ubezpečil, že dôchodky sa budú aj naďalej riadne valorizovať, a to vždy k 1. januáru každého roka. Bude sa tak diať plne o infláciu a tretinu priemernej mzdy.



Tohtoročnej mimoriadnej valorizácie v júni sa tieto úpravy nedotknú. Nový výpočet by mal začať platiť po prerokovaní normy v parlamente a podpise prezidenta až od účinnosti zákona, teda po zverejnení v Zbierke zákonov.



O tom, že úprava je nevyhnutná, hovoril v pondelok aj český prezident Petr Pavel, podľa ktorého "nie je možné žiť dlhodobo na dlh". Pavel dodal, že je potrebné dbať na to, aby nedošlo k zrúteniu verejných financií.



Jurečka okrem toho plánuje upraviť aj pravidlá na odchod do predčasného dôchodku. "Predčasný dôchodok bude využiteľný nie päť, ale tri roky pred riadnym termínom na odchod do dôchodku," uviedol. Ako dodal, upravia aj takzvaný koeficient krátenia, teda, kto bude chcieť využiť predčasný dôchodok, bude mať väčšie krátenie, než je tomu dnes. Podľa ministra by sa mala ešte doplniť podmienka, ktorá stanovuje, že žiadateľ o predčasný dôchodok musí mať za sebou dobu poistenia 40 rokov.