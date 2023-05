Mimoriadnu schôdzu k cenám potravín zatiaľ neotvorili ani v stredu

Bratislava 3. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu ráno ani na tretí pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu, ktorá sa má venovať zdražovaniu potravín. Prezentovalo sa ich len 66 a boli tak rovnako ako dvakrát v utorok neuznášaniaschopní.



Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) avizoval ešte jeden pokus po hodinovej prestávke. Ak ani ten nebude úspešný, poslanci by mali pokračovať v rokovaní riadnej 90. schôdze.



Mimoriadne rokovanie parlamentu inicioval opozičný Smer-SD s podporou nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu. Na programe majú byť návrhy, ktoré sa zaoberajú cenovou legislatívou a tiež návrh zákona, ktorý by odpustil prvovýrobcom na pol roka odvody za zamestnancov. Tak by zamestnávatelia ušetrili okolo 25 % personálnych nákladov.