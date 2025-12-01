Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po pokuse o rokovanie k odvolaniu Ráža pokračuje riadna schôdza

Na snímke sprava minister dopravy SR Jozef Ráž ml., poslanec Marián Saloň (obaja Smer-SD) a podpredseda parlamentu SR Peter Žiga (Hlas-SD) počas 44. schôdze NR SR. Foto: TASR - Martin Baumann

Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko - Za ľudí. Pokus bol neúspešný.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 1. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR po neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolaniu ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) pokračujú v pondelok dopoludnia v riadnej 43. schôdzi. Vrátili sa k rokovaniu o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Tento návrh z dielne vlády preberali takmer celý uplynulý rokovací týždeň.

Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko - Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali minulý týždeň. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z uplynulého obdobia.

Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Opozičným poslancom však toto gesto nestačí a tvrdia, že minister mal z funkcie odísť a demisiu mal podať priamo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.

Návrh zmeniť ÚOO na Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti preberajú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní. Do rozpravy je ešte ústne prihlásených niekoľko poslancov. Zákon je v prvom čítaní.

Parlament by mal následne pokračovať vládnym návrhom novely Trestného zákona. Aj ten žiada vláda prebrať v zrýchlenom režime. Za drobnú krádež sa má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.
