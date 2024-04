Mimoriadny agrovýbor k priamym platbám nerokoval

Bratislava 3. apríla (TASR) - Opozičným poslancom sa v stredu nepodarilo otvoriť rokovanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Hovoriť mali o situácii okolo vyplatenia priamych platieb farmárom a uskutočnení poslaneckého prieskumu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Pre neúčasť koaličných poslancov na mimoriadnom rokovaní nebol výbor uznášaniaschopný. Predseda výboru Rudolf Huliak (SNS) preto zasadnutie ukončil.



Mimoriadny výbor bol zvolaný na základe písomnej žiadosti jednej tretiny poslancov výboru. Na otvorenie rokovania je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov výboru. Z 12 poslancov sa však dnes zišlo len šesť vrátane predsedu Huliaka. Z rokovania sa ospravedlnili poslanci vládnej koalície.



"Napriek tomu, že farmári sú pre meškajúce dotácie v existenčnom ohrození, koalícia ani len neotvorila mimoriadny výbor, aby sa o probléme mohlo diskutovať," uviedla podpredsedníčka agrovýboru Tamara Stohlová (PS).



Podľa poslanca PS a člena výboru Michala Saba chceli na mimoriadnej schôdzi výboru iniciovať poslanecký prieskum v PPA. "Pôdohospodárska platobná agentúra môže za to, že naše poľnohospodárstvo sa dostalo do najkritickejšej situácie od vstupu do Európskej únie. Aj o tomto sme sa mohli dozvedieť viac na poslaneckom prieskume v PPA, ktorý sme chceli na mimoriadnej schôdzi iniciovať," uviedol Sabo s tým, že o poslanecký prieskum požiadajú parlament pri otvorení najbližšej schôdze.



PPA v utorok (2. 4.) informovala, že celkový objem vydaných rozhodnutí o priamych platbách pre poľnohospodárov vrátane záloh prekročil 266 miliónov eur. Z toho je 224 miliónov eur už priamo na účtoch poľnohospodárov.



Oneskorené vyplácanie priamych platieb v porovnaní s minulými rokmi vzniklo podľa PPA v dôsledku nepripravenosti agentúry na novú spoločnú poľnohospodársku politiku. "Všetky platby oprávneným žiadateľom však budú vyplatené v čo najskoršom možnom termíne," uviedol v utorok generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.