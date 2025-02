Mimoriadny samit EÚ je aj v znamení zvyšovania výdavkov na obranu

Brusel 3. februára (TASR) - Jednou z hlavných tém mimoriadneho pondelňajšieho samitu EÚ v Bruseli, zameraného na budúcnosť európskej obrany, sú debaty o posilnení európskeho obranného priemyslu a zvyšovaní výdavkov na obranu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Lídri okrem iného preberú tvorbu spoločnej obrannej politiky a znižovanie nákladov na vojenské vybavenie, čo má vplyv na rozpočet EÚ. Po vypuknutí ruskej agresie proti Ukrajine sa EÚ a jej členské štáty zaviazali posilniť svoj obranný priemysel, zároveň sa však Únia pri posilňovaní svojich obranných spôsobilostí snaží vyhnúť komplementarite s NATO.



Rada EÚ už pred samitom pripravila sériu dokumentov, v ktorých opísala vývoj situácie v obrannej oblasti z pohľadu výdavkov. Podľa týchto zdrojov v rokoch 2021 až 2024 vzrástli celkové výdavky členských štátov EÚ na obranu o vyše 30 %. V roku 2024 dosiahli 326 miliárd eur, približne 1,9 % HDP EÚ. Očakáva sa, že do roku 2027 výdavky vzrastú o ďalších vyše 100 miliárd eur.



Ak vezmeme do úvahy iba 23 členských štátov EÚ, ktoré sú členmi NATO, ich výdavky na obranu v roku 2024 predstavovali 1,99 % spoločného HDP. Očakáva sa, že v roku 2025 budú na úrovni 2,04 %. Cieľom NATO je vyčleniť najmenej dve percentá národného rozpočtu na obranu.



V roku 2023 investície EÚ do obrany badateľne narástli o 17 % v porovnaní s predošlým rokom, čím dosiahli rekordnú výšku 72 miliárd eur alebo 26 % kombinovaných výdavkov eurobloku na obranu. Členské štáty EÚ sa tak dostali nad dohodnutú 20-percentnú kolektívnu referenčnú hodnotou. V roku 2024 investície EÚ do obrany dosiahli 102 miliárd eur, čo predstavuje viac ako 30 % celkových výdavkov na obranu.



Voči obdobiu spred vojny na Ukrajine sa v Únii situácia zmenila aj čo sa týka obstarávania obranných zariadení. V roku 2023 sa 88,2 % investícií do obrany, približne 61 miliárd eur, vyčlenilo na spoločné obstarávanie vojenskej techniky, v porovnaní s rokom 2022 išlo o 19-percentné navýšenie výdavkov.



Rastúci trend sa potvrdil aj v roku 2024, keď výdavky na obstarávanie obranného vybavenia presiahli 90 miliárd eur, čo zodpovedá medziročnému nárastu o vyše 50 %.



Podobná situácia v EÚ nastala aj v oblasti vojenského výskumu a vývoja. Celkové výdavky na výskum a vývoj v oblasti obrany, ktoré zahŕňajú všetky platby (až do fázy výdavkov na výrobu predmetov), v roku 2023 dosiahli 11 miliárd eur, o 6 % viac ako v roku 2022, a 13 miliárd eur v roku 2024.



Krajiny EÚ v rámci viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027 vyčlenili 16,4 miliardy eur na činnosti súvisiace s bezpečnosťou a obranou. Ide o fondy, ktoré podporujú výskum a vývoj, zvyšujú vojenskú mobilitu, kapacitu priemyselnej výroby a podporujú spoločné obstarávanie v obrannej oblasti. Program európskeho obranného priemyslu však v súčasnosti podlieha revízii a je možné, že v období 2025 - 2027 Únia naň zmobilizuje dodatočné prostriedky z rozpočtu EÚ.