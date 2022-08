Mimovládky podali podnet na NKÚ, žiadajú preveriť mýtny systém

Bratislava 11. augusta (TASR) – Mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital s právnou podporou advokátskej kancelárie AGM Partners vo štvrtok podali v súvislosti s mýtnym systémom a novým tendrom podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Žiadajú preveriť, či Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pri nakupovaní IT služieb nemíňa peniaze v rozpore so zákonom a princípmi hospodárnosti. Vo štvrtok o tom informovala nadácia.



"Máme podozrenie, že časť systému si NDS objednáva a platí opakovane," skonštatovala Xénia Makarová z nadácie. Ide konkrétne o európsku elektronickú mýtnu službu (EETS), ktorá má prepojiť slovenský mýtny systém s ostatnými diaľničnými systémami v rámci Európy.



Podľa nadácie s dodaním EETS počítala už pôvodná zmluva so súčasným dodávateľom mýta, spoločnosťou SkyToll. Dodala, že NDS si službu napriek tomu objednala tento rok cez dodatok za vyše 11 miliónov eur opäť od SkyTollu. "Domnievame sa, že NDS nekonala ako dobrý hospodár a máme podozrenie, že zaplatila už dvakrát za to isté," dodala Makarová.



NDS zároveň podľa nadácie to isté nakupuje cez nový tender na mýtny systém, ktorý má štátu zabezpečiť výber poplatkov za diaľnice na najbližšie roky. Verejnú súťaž diaľničiari už vyhodnotili, predbežným víťazom sa stal CzechToll. Mýtny tender v súčasnosti NDS prehodnocuje. Úrad pre verejné obstarávanie totiž nariadil, aby súťaž vyhodnotila znova.



"Požiadavky na EETS v novom tendri vnímame ako duplicitné. Práve priame zadanie na EETS vo forme dodatku k zmluve so SkyTollom môže pomerne výrazným spôsobom zvýhodňovať SkyToll a jeho spriaznené subjekty v novom mýtnom tendri oproti konkurencii. Negatívne vnímame teda aj zneužitie inštitútu dodatkovania existujúcej zmluvy," podotkol Peter Kulich zo Slovensko.Digital.



O zámere podať podnet na NKÚ v prípade mýta informovali mimovládky už začiatkom júla. Diaľničiari vtedy pre TASR reagovali s tým, že podanie podnetu či sťažnosti na NKÚ je legitímnym právom a v prípade kontroly zo strany NKÚ bude NDS plne súčinná.