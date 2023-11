Mimovládky žiadajú rozšírenie asignačného mechanizmu o jedno percento

Bratislava 13. novembra (TASR) - Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií (MNO) podporujú rozšírenie asignačného mechanizmu dvoch percent o rodičovský príspevok vo výške jedného percenta. Zdroje rodičovského príspevku by tak boli financované zo štátneho rozpočtu. Svoj postoj deklarovali prostredníctvom predsedu Rady vlády SR pre MNO Marcela Zajaca na piatkovom (10. 11.) rokovaní so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom Vagačom a predstaviteľmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR). V pondelok na sociálnej sieti o tom informoval úrad splnomocnenca Vagača.



Zmeny asignácie dvoch percent z dane fyzických osôb navrhol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Zajac v tejto súvislosti uviedol, že z dát, ktorými štát disponuje, vyplýva, že väčšina financií z asignácie dvoch percent je dlhodobo využívaná najmä v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti.



"Každá zmena asignácie by teda primárne postihla tých, ktorí sa venujú pomoci občanom a suplujú štát presne tam, kde sám nie je schopný poskytovať adekvátnu starostlivosť slabým a chorým," dodal.



Cieľom aktivít splnomocnenca Vagača je podľa neho zachovanie asignačného modelu dvoch percent a prevencia zmien, ktoré by mohli znamenať vážny výpadok vo financovaní služieb a starostlivosti pre občanov. Tie v súčasnosti pre štát, samosprávy a občanov zabezpečujú mnohé mimovládne neziskové organizácie.



Väčšina financií z asignácie 2 % je podľa dát úradu splnomocnenca Vagača dlhodobo využívaná najmä v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ako aj v oblasti vzdelávania a kultúry. Zástupcovia MNO požiadali štátneho tajomníka MPSVR Branislava Ondruša o prerokovanie návrhu v rámci Rady vlády SR pre MNO ako poradného orgánu vlády pre tretí sektor.



Predstavitelia neziskových organizácií žiadajú zachovanie asignačnej dane v súčasnej podobe aspoň počas obdobia troch rokov, teda zhruba do konca volebného obdobia súčasnej vlády SR. Tretí sektor je totiž v súčasnosti v ťažkej ekonomickej situácii a iné účinné mechanizmy jeho financovania doposiaľ neboli nastavené.