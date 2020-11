Mimovládne organizácie dostanú na boj s koronavírusom 1,1 milióna eur

Bratislava, 4. novembra (TASR) - Mimovládne organizácie (MVO), ktoré sa zapojili do boja proti novému koronavírusu, dostanú pomoc od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vo výške 1,1 milióna eur. Výzva, ktorú ministerstvo vyhlásilo v auguste, podporí projekty 49 mimovládnych organizácií. Peniaze dostanú mimovládne organizácie počas novembra a mohli si ich nárokovať na projekty, ktoré robili počas celého roka, informoval v stredu rezort informatizácie.



"Mimovládne organizácie robili počas prvej vlny pandémie množstvo drobnej, ale dôležitej práce. Išlo o aktivity, ktoré štát a jeho inštitúcie nestíhali, nevládali alebo nevedeli robiť. Je preto dôležité, aby sme tieto organizácie podporili a posilnili tak ich kapacity a schopnosti pomáhať v ťažkom období ďalej. Ich aktivity budú pomáhať ľuďom aj počas druhej vlny a budú o to cennejšie, že únava a problémy ľudí pri druhej vlne sú väčšie," uviedla ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Do výzvy sa prihlásilo 164 subjektov z celého územia Slovenska.



Na prvom mieste skončil projekt občianskeho združenia Svetielko, ktoré pomáhalo deťom s onkologickými ochoreniami pri preprave do nemocnice na ošetrenie. Dostalo dotáciu 19.300 eur. Tento projekt získal ako jediný maximálny počet 100 bodov. Na druhom mieste skončil projekt Združenia saleziánskej mládeže Domka, v ktorom predchádzali stresovým situáciám detí a mládeže s izoláciou doma a odlúčením od spolužiakov a rovesníkov tým, že ich zapájali do kolektívnych aktivít online formou pod vedením skúsených animátorov. Na tieto aktivity dostali dotáciu 11.000 eur. Na treťom mieste skončil projekt Rómskeho inštitútu, ktorý vzdelával Rómov v zodpovednom správaní sa navzájom a dodržiavaní hygienických opatrení, a ministerstvo mu pridelilo dotáciu 21.800 eur.



Na 12. mieste skončil projekt Dobrého Anjela, ktorý hodnotiaca komisia ocenila 92 bodmi a mal získať 30.000 eur. Dobrý Anjel sa však rozhodol dotácie vzdať. Odôvodnil to tým, že do jeho správnej rady sa po rokoch vracia zakladateľ združenia Andrej Kiska a nechcú prijímať peniaze od rezortu, ktorý vedie predsedníčka strany Za ľudí.