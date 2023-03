Mimovládne organizácie kritizujú personálne výmeny na ÚVO,úrad reaguje

Bratislava 29. marca (TASR) - Nový predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič začal pôsobenie na čele ÚVO neodôvodnenými personálnymi zmenami, tvrdia mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko. TASR v stredu informovali, že na úrad nastúpilo 17 nových riadiacich pracovníkov, väčšinou bez výberového konania.



"Nový šéf zrealizoval krátko po nástupe do funkcie rad personálnych výmen. Od decembra nastúpilo až 17 nových riadiacich pracovníkov, pričom väčšina pozícií bola obsadená bez výberového konania. Výmena nastala na všetkých kľúčových postoch - generálneho tajomníka služobného úradu, riaditeľa jeho kancelárie a riaditeľa kancelárie samotného predsedu úradu, riaditeľov odborov dohľadu, projektov, stálych pracovísk, správy a prevádzky, komunikácie a protokolu," informovali organizácie.



Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková a analytik Transparency International Slovensko Ľuboš Kostelanský kritizovali, že štart nového predsedu úradu im pripomína "personálne zemetrasenie". "Zistili sme, že viaceré dôležité pozície obsadil známymi ľuďmi, väčšinou bývalými kolegami z čias jeho prvého pôsobenia v ÚVO," uviedli organizácie. Kubovič je riaditeľom ÚVO od novembra 2022.



Riaditeľ komunikácie a protokolu ÚVO Jozef Gabík v reakcii pre TASR uviedol, že podľa ÚVO nebola realizovaná výmena vedúcich štátnych zamestnancov veľkého rozsahu. "ÚVO má aktuálne 14 riaditeľov odborov a 41 vedúcich oddelení. K výmene došlo len na šiestich riaditeľských pozíciách, jedno riaditeľské miesto bolo doobsadené a výmena bola realizovaná na poste generálneho tajomníka služobného úradu. V porovnateľnom období napríklad predchádzajúci predseda ÚVO vymenil 14 vedúcich štátnych zamestnancov," reagoval hovorca ÚVO.



Zmeny na ostatných vedúcich pozíciách (desať osôb) podľa ÚVO vyplývajú z bežného chodu inštitúcie a z realizovanej organizačnej zmeny. "Napríklad pri zrušení kancelárie rady úradu a nahradení odborom opravných prostriedkov je zmena len zdanlivá - rovnaké osoby, rozdielny názov odboru, zmena názvu odboru bola realizovaná z dôvodu legislatívnej zmeny. Ďalšie zmeny momentálne neplánujeme," reagoval Gabík.



Mimovládne organizácie však personálnu politiku úradu kritizujú. "Je v priamom rozpore s myšlienkou budovania profesionálnej štátnej správy, kde by mali mať odborníci v rámci jednotlivých úradov priestor na odborný rast bez obavy z každej novej politickej garnitúry, ktorá sa dostane do čela štátu. Obdobné zásadné personálne obmeny by sa mali diať len v mimoriadnych prípadoch, na základe podrobného a presvedčivého zdôvodnenia. Zároveň vždy iba prostredníctvom transparentných výberových konaní, v ktorých budú môcť reálne súťažiť relevantní záujemcovia a nepôjde len o formálne naplnenie zákona o štátnej službe," uzavreli.