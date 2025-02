Mimovládky upozorňujú na znížené informovanie občanov a obcí

Bratislava 12. februára (TASR) - Za posledný rok sa významne znížila možnosť participácie a informovania občanov aj obcí. Projekt vodného diela Málinec je len jedným z mnohých prípadov, na ktoré sa môže Slovensko pripraviť, ak bude legislatíva v stave, ako je dnes. Upozornila na to v stredu koordinátorka občianskej iniciatívy Klimatická koalícia Lucia Szabová spolu s Ľubicou Trubíniovou zo Slovenského ochranárskeho snemu.



"Za posledný rok sme upozorňovali na znižovanie možnej účasti verejnosti pri novelizácii viacerých zákonov. Konkrétne dôsledky týchto zmien vidíme v praxi. Ľudia jednoducho nemajú reálny priestor na to, aby sa dozvedeli o pripravovaných projektoch a už vôbec nemajú dosť času sa k nim vyjadriť," uviedla Trubíniová.



Participácia verejnosti sa podľa Klimatickej koalície redukovala vo viacerých zákonoch. Išlo o zákon o strategických investíciách, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon o ochrane prírody a krajiny, nový stavebný zákon či zákon o slobodnom prístupe k informáciám.



Spoločnou črtou zmien v zákonoch podľa Szabovej je, že ľudia majú minimálny priestor na vyjadrenie, ak sa o zámere nejakého projektu vôbec dozvedia. Ak nezareagujú včas, vylučuje ich to z následného konania a nemajú šancu na nápravu. "Vylúčenie verejnosti z konaní, teda okresávanie jej práv sa častokrát deje pod rúškom urýchľovania a zefektívňovania povoľovacích konaní," podotkla.