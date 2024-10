Mimovládky žiadajú NDS o ukončenie zmluvy so SkyToll pri výbere mýta

Bratislava 18. októbra (TASR) - Mimovládne organizácie vyzývajú Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) a ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) na ukončenie pôsobenia spoločnosti SkyToll, ktorá v súčasnosti prevádzkuje výber mýta na našom území. Táto súkromná firma spravuje na Slovensku predražený mýtny systém, pričom jej zisky by mali vplyvom zvyšovania mýtnych poplatkov ďalej rásť, upozornili v piatok predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu, Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) a Aliancie cestnej pomoci.



"Je to nepochopiteľné správanie zástupcov štátu v čase, keď pre prázdnu štátnu kasu ide vláda robiť najväčšie škrty za posledných desať rokov. Namiesto toho, aby diaľničiari zatlačili na zlú firmu a nevýhodnú zmluvu, ako ju označili už viacerí premiéri, postupujú ústretovo voči firme, ktorá sa roky nabaľuje na úkor našich diaľnic," uviedla Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.



V rámci konsolidácie mala vláda schváliť zvýšenie ročnej diaľničnej známky zo 60 eur na 90 eur, čo by malo stáť vodičov dodatočných 35 miliónov eur. Od júla by malo taktiež stúpnuť mýto o 40 %, čo bude znamenať ďalšie zvýšené náklady pri preprave, upozornil predseda UNAS Stanislav Skala. Takto zvýšené poplatky pre ľudí by mali predstavovať ďalšie zisky pre SkyToll.



V minulosti mala pritom NDS hovoriť o tom, že výber mýta bude v jej kompetencii práve kvôli neprimerane vysokým nákladom na prevádzku starej mýtnej zmluvy. Uzavretím novej zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb so sesterskou firmou SkyToll robí NDS presný opak a opäť nastal stav, ktorý tu bol teraz, dodal Skala.



Predstavitelia organizácií zároveň vyzývajú na zvýšenie transparentnosti zmlúv súvisiacich s prevádzkou výberu mýta. "Nezverejnenie súťažných podmienok a súťažnej ponuky ako neoddeliteľných príloh zmluvy bráni komplexnému posúdeniu oboch zmlúv," priblížila UNAS, ktorá žiada sprístupnenie príloh k zmluvám, ktoré v súčasnosti absentujú v Centrálnom registri zmlúv.



NDS uzatvorila v máji tohto roka po niekoľkoročných odkladoch zmluvu s firmou CzechToll, sesterskou firmou SkyToll, na nový mýtny IT systém.