Kremnica 26. septembra (TASR) - Mincovňa Kremnica má nové smart batériové úložisko, ktoré jej pomáha optimalizovať náklady na elektrickú energiu a súčasne funguje ako záložný zdroj. Úložisko inštaloval slovenský technologický startup Fuergy. TASR o tom za realizátora informoval Richard Menczer.



Ako priblížil, batériové úložisko dokáže regulovať spotrebu elektrickej energie v odbernom mieste podľa potrieb elektrickej siete, a tým zarábať na poskytovaní tzv. necertifikovaných podporných služieb pre elektrickú sieť. Zároveň pomáha štátnemu podniku redukovať emisie. "Investícia za 170.000 eur sa Mincovni Kremnica postupne spláca, v plnej sume by sa jej mala vrátiť do piatich rokov," poznamenal Menczer.



Na základe ročnej spotreby 1200 megawatthodín elektrickej energie inštalovali v mincovni batériové úložisko s kapacitou 216 kilowatthodín a výkonom 200 kilowattov (kW). Úložisko je umiestnené v blízkosti rozvádzačov priamo v historickej budove a tvoria ho lítium-železo-fosfátové batérie LFP so životnosťou 15 rokov.



Smart batériové úložisko sa vďaka systému energetického manažmentu EMS nabíja v čase, keď je prebytok elektrickej energie v sieti a uvoľňuje uskladnenú energiu do spotreby mincovne v čase, keď je elektriny v sieti nedostatok. Vďaka tejto funkcii dokáže úložisko prispievať k stabilizovaniu elektrickej siete poskytovaním podporných služieb, za čo dostáva od jej prevádzkovateľa finančnú odmenu.



"Poskytovaním necertifikovaných podporných služieb smart úložisko Mincovni Kremnica optimalizuje nielen náklady na energie, ale tiež znižuje uhlíkovú stopu prevádzky. Na základe meraní a výpočtov startupu Fuergy a údajov z databáz od spoločností OKTE a SEPS sa batériovému úložisku od svojho spustenia do prevádzky v plnom režime už podarilo ušetriť, resp. predísť vzniku viac než ôsmich ton emisií CO2e, čo predstavuje zníženie uhlíkovej stopy Mincovne Kremnica zo spotreby elektrickej energie o 12,46 %," dodal Menczer s tým, že mincovňa má od roku 2020 nainštalované aj fotovoltické panely s výkonom 17 kWp.



Mincovňa Kremnica sa podľa Menczera rozhodla využívať jednu štvrtinu kapacity batérií ako záložný zdroj UPS. Preto je súčasťou inštalácie aj dodatočný zálohový menič s výkonom 50 kW pre kľúčové technológie. Týmto spôsobom je zabezpečený nepretržitý chod digitálnej linky v tlačiarni kontrolných známok, serverovne a rozvádzača aj v čase výpadku dodávok elektrickej energie zo siete.



Mincovňa Kremnica, založená v roku 1328, je jednou z najstarších nepretržite fungujúcich mincovní na svete. V súčasnosti štátny podnik okrem obehových mincí a medailí vyrába širokú škálu produktov, ako sú plakety, odznaky, prívesky a rôzne ocenenia, ale aj pamätné a zberateľské mince z drahých kovov.