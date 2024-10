Mincovňa Kremnica uzatvorila so štátom novú desaťročnú zmluvu

Bratislava 21. októbra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR uzavrelo novú zmluvu so štátnym podnikom Mincovňa Kremnica, ktorá v nasledujúcich desiatich rokoch zabezpečí tlač kontrolných známok na označovanie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov a liehu. Je to služba vo verejnom záujme, ktorá garantuje kontinuitu vzťahov a služieb, pričom nadväzuje na už skončený desaťročný kontrakt, informoval rezort financií na svojej internetovej stránke.



"V novej zmluve v hodnote 4,71 milióna eur sú zohľadnené aktuálne ekonomické parametre vstupov, najmä reálne náklady tlačiarne a inflácia, ktoré sa počas uplynulej dekády neaktualizovali. MF SR pri stanovení cien zohľadňovalo aj ceny týchto služieb v zahraničí," priblížilo ministerstvo, ktoré naďalej znáša náklady na administrovanie systému.



Zmluva bola uzatvorená priamym rokovacím konaním. Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje takýto postup, ak neexistuje primeraná náhrada alebo alternatíva, teda existuje iba jeden hospodársky subjekt, ktorý môže zákazku realizovať. Rezort financií poukázal na to, že toto postavenie vyplýva mincovni priamo zo zákona, pričom známky majú charakter ceniny.



Ministerstvo zdôraznilo, že kontrolné známky na označovanie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov a liehu slúžia ako ochrana pred daňovými únikmi. Daňový dozor nad ich tlačou a nakladaním s nimi vykonávajú zamestnanci finančnej správy, ktorí sú prítomní priamo v chránených priestoroch tlačiarne. Kontrolujú použité materiály, likvidáciu známok a vytlačených tlačových listov, sú pri príjme a výdaji známok odberateľovi. "Vďaka tomuto zabezpečenému procesu a bezpečnostným prvkom známok nebolo za uplynulé 10-ročné obdobie zachytené žiadne falšovanie kontrolných známok na alkohole a tabakových výrobkoch, čo zaisťuje bezpečnosť a kvalitu tovarov pre spotrebiteľa," doplnilo MF SR.