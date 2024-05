Minebea Slovakia otvorila v Košiciach vývojové centrum

Košice 21. mája (TASR) - Spoločnosť MinebeaMitsumi v utorok v Košiciach slávnostne otvorila nové vývojové centrum. Prispieť má k rozšíreniu výrobného programu, posilneniu v oblasti vývoja nových produktov a aplikácií pre automobilový trh či vývoja elektromotorčekov pre priemyselné využitie. Ako pre TASR uviedol prokurista spoločnosti Minebea Slovakia Radoslav Pastorak, pracovať by tu mohlo do 200 ľudí.



Otvorenie budovy pre výskum a vývoj (R&D) v Košiciach podľa neho predstavuje významný míľnik v expanzii a inovačnom úsilí spoločnosti. Nové zariadenie sa má stať centrom technologického pokroku.



Spoločnosť chce zároveň zintenzívniť spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach a ďalšími uznávanými univerzitami, a vytvoriť tak živý ekosystém výmeny znalostí a technickej zdatnosti. "Naším cieľom je vytvoriť prostredie na spoluprácu, ktoré využíva talenty inžinierov a výskumníkov a podporuje inovácie, ktoré budú prínosom nielen pre našu spoločnosť, ale aj pre celý región," povedal generálny riaditeľ pre regionálne záležitosti MinebeaMitsumi pre Európu Jörg Hoffmann.



Nové R&D centrum sa bude špecializovať na vývoj priemyselných a automobilových riešení či návrh a testovanie softvéru, čím sa diverzifikuje a obohatí výrobné zameranie existujúcich závodov firmy v Košiciach. "Postavili sme novú R&D budovu, kde sú nové laboratóriá a komory, kde sa dajú robiť aj činnosti, ktoré nie sú na Slovensku až také bežné. Naši R&D výskumníci budú vyvíjať nové priemyselné a automotive aplikácie," doplnil Pastorak, ktorý vyzdvihol najmä laboratórium na testovanie elektromagnetickej kompatibility.



V súčasnosti zamestnávajú v centre 50 kvalifikovaných inžinierov, pričom by ich tu dokopy mohlo pracovať 120 až 200.



"Toto nové výskumné a vývojové zariadenie je dôkazom nášho odhodlania riadiť technologický pokrok a podporovať miestnu ekonomiku," doplnil predseda predstavenstva materskej spoločnosti MinebeaMitsumi Yoshihisa Kainuma, podľa ktorého sa rozšírením tímu a zlepšením výskumných schopností dostávajú do popredia priemyselných a automobilových inovácií.



MinebeaMitsumi prevádzkuje v Košiciach dve výrobné prevádzky - Minebea AccessSolutions Slovakia a Minebea Slovakia. Aktuálne zamestnávajú dokopy okolo 1400 ľudí.