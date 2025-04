Minimálna hodnota určenia strategickej investície sa zvyšovať nebude

Bratislava 15. apríla (TASR) - Minimálna hodnota pre určenie strategickej investície sa nebude zvyšovať zo súčasných 50 miliónov eur na 100 miliónov eur. Navrhovali to poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS) spolu s nezaradeným poslancom Ľubomírom Galkom. Návrh novely zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.



„Cieľom návrhu zákona je úprava podmienok na určenie investičného projektu za strategickú investíciu a úprava zásahov do vlastníckych práv vlastníkov nehnuteľností, dotknutých výstavbou strategických investícii, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR. Platná právna úprava v súčasnosti umožňuje priznať štatút strategickej investície rozsiahlemu okruhu investičných projektov. Predkladatelia však vnímajú širokú definíciu ako problematickú, a to najmä z dôvodu proporcionality zásahu do vlastníckych práv dotknutých subjektov, ktorý so sebou štatút strategickej investície prináša,“ uviedli predkladatelia.



Navrhli tiež do zákona doplniť možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu o vyvlastnení. Súčasná právna úprava, ktorá neumožňuje podať odvolanie s odkladným účinkom, podľa predkladateľov predstavuje neprimeraný zásah do práva na ochranu vlastníctva. Chceli tiež sprísniť pravidlá tak, aby sa investorom mohol stať len plne verejný subjekt, teda iba spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu, vyššieho územného celku (VÚC) alebo obce.



V novele tiež chceli zabezpečiť, aby efektívnosť vynakladania financií mohol opäť hodnotiť iba Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR. Podľa aktuálne platnej legislatívy totiž môže vláda pri určení investičného projektu za strategickú investíciu určiť, že štúdiu uskutočniteľnosti nevykoná MF, ale povinnosť sa presunie na iné subjekty. „Túto právnu úpravu považujeme za problematickú z hľadiska transparentnosti a efektívnosti hodnotiaceho procesu investície, ktorých garantom je práve ÚHP. Zároveň môže v praxi dochádzať ku konfliktom záujmu, kedy efektivitu a uskutočniteľnosť návrhu jedného ministerstva vyhodnocuje to isté ministerstvo,“ uviedli predkladatelia.