Minimálna mzda v Česku sa zvýši o 1600 Kč

Praha 6. decembra (TASR) - Minimálna mzda v Česku sa na budúci rok zvýši o 1600 Kč na 18.900 Kč (775,58 eura). Uviedol to minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka s tým, že pôjde o jej najvyššie možné nominálne zvýšenie v histórii. Nevypočul tak volanie zamestnávateľov, korí chceli zvýšenie minimálnej mzdy iba o 1000 Kč, ale ani odborárov, ktorí žiadali zvýšenie o 2200 Kč. Informoval o tom server novinky.cz.



"Tempo minimálnej mzdy rastie rýchlejšie než inflácia. Sme aj na určitej hranici toho, čo sú firmy schopné v tomto smere zvládnuť, aby sme tým nespustili v niektorých oblastiach určité prepúšťanie," povedal minister. Minimálna mzda dosiahne podľa neho 41 % priemernej mzdy, ktorú ministerstvo predpovedá na úrovni 46.027 Kč. Momentálne je na 40 %.



Čiastočne sa zvýšia aj takzvané úrovne zaručenej mzdy, ktoré určujú najnižšie možné zárobky v jednotlivých profesiách. Napríklad v prípade upratovačiek, predavačiek, účtovníčok, ale aj manažérov. Je ich osem, pričom platí, že na najnižších úrovniach bývajú profesie s najnižšou kvalifikáciou.



Prvá úroveň je v podstate minimálna mzda. Druhá úroveň sa zvýši zo 17.900 na 19.500 Kč, tretia z 19.700 na 21.300 Kč. Potom vzrastie až najvyššia úroveň, a to z 34.600 na 37.800 Kč. Na prvej úrovni zaručených miezd pracuje 43.000 ľudí, na druhej 362.000 a na tretej 1.042.000 ľudí. Návrh ešte musí schváliť vláda.



Ide zrejme o posledný rok, keď sa minimálna mzda stanovuje podobným spôsobom. Ministerstvo totiž pripravilo novelu Zákonníka práce, ktorá má zabezpečiť ich automatický rast.



Podľa nej by minimálna mzda mala do niekoľkých rokov dosahovať 45 % priemernej mzdy. Počet úrovní zaručených miezd by sa potom znížil zo súčasných ôsmich na štyri alebo päť.



"Zákonník práce budeme meniť počas 1. polroka," povedal Jurečka s tým, že minimálna mzda by sa podľa automatu určovala už od roku 2025. O návrhu chce však ešte rokovať s odbormi a so zamestnávateľmi.



(1 EUR = 24,369 CZK)