Minimálna mzda v Maďarsku v decembri vzrastie o 15 %

Budapešť 16. novembra (TASR) – Minimálna mzda v Maďarsku s účinnosťou od decembra vzrastie o 15 % na 266.800 forintov (707 eur). Oznámil to vo štvrtok minister hospodárskeho rozvoja Martón Nagy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Na zvýšení minimálnej mzdy sa dohodli zástupcovia vlády, zamestnávateľských zväzov a odborov. Nagy vyzval podniky, aby v súlade so svojou finančnou situáciu a podmienkami v ekonomike vynaložili ďalšie úsilie v záujme zachovania reálnej hodnoty miezd v roku 2024. Vláda bude podľa neho pokračovať v práci na novej dohode s cieľom zabezpečiť ochranu miezd v dlhodobejšom horizonte. Minister už skôr avizoval, že nová rámcová mzdová dohoda by mohla byť pripravená začiatkom budúceho roka.



Vláda bude naďalej pracovať na vyrovnávaní dosahov vojny a sankcií v záujme ochrany rodín, posilnenia maďarského hospodárstva a zvýšenia konkurencieschopnosti maďarských podnikov, povedal Nagy. Cieľom podľa neho je, aby mzdy v budúcom roku reálne vzrástli o 4 % až 5 %.