Berlín 30. júna (TASR) - Minimálna mzda v Nemecku sa má do polovice roku 2022 postupne zvýšiť na 10,45 eura na hodinu. Odporúča to komisia poverená analýzou situácie. Členmi komisie sú zástupcovia odborov, priemyslu a akademickej obce.



Na ilustráciu, v súčasnosti je minimálna hodinová mzda v najväčšej európskej ekonomike na úrovni 9,35 eura.



Nemecká vláda by mala teraz zakotviť plánované zvýšenie hodinovej mzdy v legislatíve. Očakáva sa totiž, že sa bude riadiť odporúčaniami komisie.



Minimálna mzda v Nemecku sa má zvyšovať v štyroch etapách: na 9,50 eura/hodina od 1. januára 2021; na 9,60 eura od 1. júla 2021; na 9,82 eura od 1. januára 2022 a nakoniec na 10,45 eura od 1. júla 2022.



Nemecko zaviedlo minimálnu mzdu 1. januára 2015 a stanovilo ju na úrovni 8,50 eura na hodinu.



Diskusia o ďalšom zvyšovaní sa uskutočnila v čase hospodárskej krízy v Nemecku, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Zamestnávatelia pritom varovali, že príliš vysoká minimálna mzda by mohla firmám spôsobiť škody, zatiaľ čo odbory obhajujú zvýšenie príjmov pracujúcich.