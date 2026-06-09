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Minimálna mzda v Poľsku vzrástla za 12 rokov o takmer 175 %
V roku 2015 predstavovala mesačná minimálna mzda v Poľsku 1750 zlotých (412,51 eura).
Autor TASR
Varšava 9. júna (TASR) - Minimálna mzda v Poľsku vzrástla za ostatných 12 rokov o takmer 175 %. Uviedla to v utorok agentúra PAP. Podľa poľského ministerstva práce poberalo vlani minimálnu mzdu z celkového počtu zamestnaných vyše 17 % ľudí.
V roku 2015 predstavovala mesačná minimálna mzda v Poľsku 1750 zlotých (412,51 eura). Tento rok je to 4806 zlotých (1132,88 eura). Za 12 rokov sa tak zvýšila o 174,6 %. Na druhej strane, inflácia za dané obdobie, ktorá predstavovala 62 %, časť z nárastu kúpnej sily znehodnotila.
Ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky v tejto súvislosti uviedlo, že minimálnu mzdu poberali v roku 2025 zhruba tri milióny Poliakov, pričom celkovo je v krajine zamestnaných približne 17,2 milióna ľudí. Vláda je povinná predložiť svoj návrh týkajúci sa minimálnej mzdy na ďalší rok na Radu sociálneho dialógu, ktorú okrem vlády tvoria zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, vždy do 15. júna.
Na rok 2027 vláda navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy na 4986 zlotých. Z tohtoročnej úrovne by sa tak zvýšila o 3,7 %. Minimálna hodinová mzda by sa mala zvýšiť o 1,20 zlotého, alebo o 3,8 %, na 32,60 zlotého.
(1 EUR = 4,2423 PLN)
V roku 2015 predstavovala mesačná minimálna mzda v Poľsku 1750 zlotých (412,51 eura). Tento rok je to 4806 zlotých (1132,88 eura). Za 12 rokov sa tak zvýšila o 174,6 %. Na druhej strane, inflácia za dané obdobie, ktorá predstavovala 62 %, časť z nárastu kúpnej sily znehodnotila.
Ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky v tejto súvislosti uviedlo, že minimálnu mzdu poberali v roku 2025 zhruba tri milióny Poliakov, pričom celkovo je v krajine zamestnaných približne 17,2 milióna ľudí. Vláda je povinná predložiť svoj návrh týkajúci sa minimálnej mzdy na ďalší rok na Radu sociálneho dialógu, ktorú okrem vlády tvoria zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, vždy do 15. júna.
Na rok 2027 vláda navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy na 4986 zlotých. Z tohtoročnej úrovne by sa tak zvýšila o 3,7 %. Minimálna hodinová mzda by sa mala zvýšiť o 1,20 zlotého, alebo o 3,8 %, na 32,60 zlotého.
(1 EUR = 4,2423 PLN)