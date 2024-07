Minimálne mzda v Česku vzrastie do roku 2029 na 47 percent priemernej

Praha 31. júla (TASR) - Minimálna mzda v Česku postupne do roku 2029 vzrastie z terajších 41 percent na 47 percent priemernej mzdy. Jej aktuálna výška je 18.900 korún (približne 743 eur). Zmenu zákonníka práce, ktorá v Česku zavádza nový mechanizmus valorizácie minimálnej mzdy, v stredu podpísal prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Výpočet minimálnej mzdy bude odteraz vychádzať z predpokladanej priemernej hrubej mzdy na ďalší rok, ktorú do konca augusta zverejní ministerstvo financií. Vláda potom stanoví dva koeficienty na roky 2025 a 2026, ktorými sa výška predikovanej priemernej mzdy bude násobiť. Rezort práce potom do konca septembra oznámi konkrétnu výšku minimálnej mzdy na rok 2025.



"Cieľom je zaistiť, aby minimálna mzda rástla transparentne a predvídateľne. Tým sa vyhneme každoročným rokovaniam, ktoré často vedú k nejasnostiam a nedorozumeniam. Do roku 2029 by minimálna mzda mala dosiahnuť aspoň 47 percent priemernej mzdy. Tento pomer by mal rásť lineárne, pričom v roku 2025 bude predstavovať 42,2 percenta," vysvetlil zmeny minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka.



V súkromnom sektore tiež novela ruší takzvané zaručené mzdy, ktoré predstavujú najnižší zárobok podľa odbornosti, zodpovednosti a náročnosti práce. Vo verejnom a štátnom sektore zostanú zachované, ale z pôvodných ôsmich úrovní zostanú len štyri. Zmenu kritizovali odbory, podľa ktorých to poškodí zamestnancov, lebo stratia istotu dolnej hranice svojho zárobku. Podľa šéfa rezortu práce však všetky príjmy v súkromnom sektore zdvihne rast minimálnej mzdy.



(1 EUR = 25,429 CZK)











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)