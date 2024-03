Minimálne odvody živnostníkov by sa mali od budúceho roka zvýšiť

Bratislava 5. marca (TASR) - Výška minimálnych odvodov pre živnostníkov by sa mala od začiatku budúceho roka pri nezmenenej legislatíve zvýšiť o viac ako 30 eur na 344,27 eura mesačne. Vyplýva to z výšky priemernej mzdy za rok 2023, ktorú v pondelok (4.3.) zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vymeriavací základ pre minimálne odvody sa určuje ako polovica priemernej mzdy v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Za rok 2023 bola priemerná mzda vo výške 1430 eur, to znamená, že do Sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a na rezervný fond bude živnostník platiť minimálne 33,15 % zo 715 eur, čo je 237,02 eura.



Zdravotnej poisťovni živnostník s minimálnymi odvodmi zaplatí mesačne 15 % zo 715 eur, čo je 107,25 eura. Spolu sa výška minimálnych odvodov zvýši zo súčasných 313,93 eura na 344,27 eura.



Januárový termín zmeny výšky poistného je ale aktuálny iba pri platení minimálnych odvodov. Živnostníkom s vyššou odvodovou povinnosťou, ako sú minimálne odvody, vyplývajúcou z daňového priznania za predchádzajúce obdobie, sa výška poistného štandardne mení od júla, prípadne od októbra, pokiaľ mali odklad daňového priznania.