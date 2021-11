Minimálne poistné pre SZČO bude od nového roka 187,78 eura

Bratislava 26. novembra (TASR) - Nové vymeriavacie základy na platenie poistného na sociálne poistenie od 1. januára 2022 sú známe. Minimálne poistné pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) bude od nového roka 187,78 eura. Informovala o tom v piatok hovorkyňa Sociálnej poisťovne (SP) Zuzana Dvoráková.



Nové vymeriavacie základy na platenie poistného do SP budú platiť od nového roka pre živnostníkov, ostatné SZČO a dobrovoľne poistené osoby (DPO).



Minimálny vymeriavací základ, ktorý je aktuálne 546 eur, sa od nového roka zvýši na 556,50 eura. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti na úrovni 7644 eur, sa zvýši na 7931 eur.



"Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura," spresnila hovorkyňa.



Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO počas januára 2022 zo SP listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2022 (za január 2022).