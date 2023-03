Minimálny vek na vedenie železničného vozidla neklesne na 19 rokov

Bratislava 23. marca (TASR) - Minimálny vek osoby, ktorá môže viesť železničné vozidlo, sa nezníži na 19 rokov. Návrh novely zákona o dráhach z dielne ministerstva dopravy Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania.



Európska legislatíva stanovuje minimálny vek 20 rokov pre osobu, ktorá vedie železničné vozidlo v rámci viacerých štátov Európskej únie (EÚ). "Zníženie veku v rámci územia SR vyplynulo z otvárania nových študijných odborov na stredných školách, ktoré budú čiastočne pripravovať uchádzačov na výkon povolania rušňovodič," vysvetlilo ministerstvo svoj návrh v dôvodovej správe. V prípade úspešného absolvovania maturitnej skúšky, dokončenia odbornej prípravy a po úspešnom vykonaní skúšky tak mali do dosiahnutia 20 rokov absolvovať zácvik v železničnej spoločnosti, pre ktorú budú vykonávať túto profesiu.



Návrh mal priniesť aj nové prerozdelenie špeciálnych dráh, a to na tri kategórie. Prvou z nich malo byť metro a vytvoriť tak legislatívny základ pre jeho prípadnú výstavbu v budúcnosti. Druhou mali byť lokálne dráhy. "Do tejto kategórie sú zahrnuté koľajové dráhy, ktoré slúžia na regionálnu verejnú osobnú dopravu a od železničných dráh sa líšia svojím rozchodom, napäťovou sústavou, charakterom prevádzky, prípadne aj prenosom ťažnej sily (ozubnicou)," priblížil rezort dopravy.



Treťou definovanou kategóriou boli turisticko - hospodárske dráhy, kam mali patriť všetky historické, lesné, poľné a detské železničky, ktorých hlavným účelom nie je každodenná preprava cestujúcich do práce či do školy. "Pre každú kategóriu budú vykonávacími predpismi nastavené požiadavky na dráhy, dráhové vozidlá a spôsobilosť osôb podieľajúcich sa na zabezpečení prevádzky dráhy a dopravy na dráhe zodpovedajúce charakteru dráhy," avizovalo ministerstvo.



Právna norma reagovala aj na priebežné zmeny v európskej legislatíve za uplynulé roky, od prijatia 4. železničného balíčka a viacerých súvisiacich európskych smerníc. "Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné upresniť niektoré ustanovenia zákona o dráhach a doplniť ustanovenia na európsku legislatívu pre ľahšiu orientáciu konečných užívateľov," priblížil rezort dopravy.