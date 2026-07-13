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Hattmannsdorfer: Boom výdavkov na zbrojenie je šancou pre ekonomiku
Rakúsky minister Hattmannsdorfer uviedol, že navrhne zmeniť ustanovenie o neutralite v trestnom zákone, ktoré kriminalizuje podporu strán zapojených do vojenského konfliktu.
Autor TASR
Viedeň 13. júla (TASR) - Celosvetový boom výdavkov na zbrojenie znamená šancu pre rakúsku ekonomiku, vyhlásil v pondelok minister hospodárstva Wolfgang Hattmannsdorfer. Preto je potrebné odstrániť právnu neistotu a šedé zóny a zároveň urýchliť a zjednodušiť schvaľovanie vývozov, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Hattmannsdorfer uviedol, že navrhne zmeniť ustanovenie o neutralite v trestnom zákone, ktoré kriminalizuje podporu strán zapojených do vojenského konfliktu. Cieľom nie je oslabiť neutralitu, ale objasniť „čo je povolené a čo nie“, vysvetlil. Ako príklad spomenul banky, ktoré podľa neho vzhľadom na neistotu odmietajú financovať zbrojársky export.
Minister, ktorý vo vláde zastupuje Rakúsku ľudovú stranu (ÖVP), dodal, že svoje zámery pred mesiacom tlmočil koaličným partnerom zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a liberálnej strany NEOS. Všetko je v súlade s neutralitou, „neutralita však neznamená, že oslabíme silu nášho priemyslu“, zdôraznil Hattmannsdorfer.
Rakúsko v minulom roku vyviezlo zbrane a tovar použiteľný na civilné a vojenské účely v hodnote takmer štyroch miliárd eur, napísala agentúra APA.
Hattmannsdorfer uviedol, že navrhne zmeniť ustanovenie o neutralite v trestnom zákone, ktoré kriminalizuje podporu strán zapojených do vojenského konfliktu. Cieľom nie je oslabiť neutralitu, ale objasniť „čo je povolené a čo nie“, vysvetlil. Ako príklad spomenul banky, ktoré podľa neho vzhľadom na neistotu odmietajú financovať zbrojársky export.
Minister, ktorý vo vláde zastupuje Rakúsku ľudovú stranu (ÖVP), dodal, že svoje zámery pred mesiacom tlmočil koaličným partnerom zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a liberálnej strany NEOS. Všetko je v súlade s neutralitou, „neutralita však neznamená, že oslabíme silu nášho priemyslu“, zdôraznil Hattmannsdorfer.
Rakúsko v minulom roku vyviezlo zbrane a tovar použiteľný na civilné a vojenské účely v hodnote takmer štyroch miliárd eur, napísala agentúra APA.