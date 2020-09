Minister Doležal slávnostne otvoril výstavbu II. etapy obchvatu Brezna

Brezno 30. septembra (TASR) – Na Námestí generála Milana Rastislava Štefánika v Brezne v stredu slávnostne otvorili začiatok stavby II. etapy prvého úseku obchvatu Brezna. Základný kameň prišiel symbolicky poklepať aj minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Projekt druhej etapy výstavby slúži na dobudovanie ďalšej časti obchvatu mesta Brezno a jeho cieľom je zlepšenie životného prostredia mesta, zvýšenie priepustnosti dopravy a poskytnutie vyššieho dopravného komfortu užívateľom komunikácie.



„Je našou prirodzenou úlohou a povinnosťou, aby sme stavali. Veľmi pozorne vnímame situáciu nielen v Brezne, ale aj v Podbrezovej či na moste v Slovenskej Ľupči. Celá cesta I/66 má svoje úskalia a problémy,“ povedal Doležal s tým, že slávnostné otvorenie začiatku stavby druhej etapy obchvatu Brezna je súčasne aj gestom toho, že vláda to s regiónom myslí naozaj vážne. Pripomenul tiež, že v rámci plánovaných investícií do cestnej infraštruktúry budú najvyššie prostriedky smerovať práve do Banskobystrického kraja.



„Dnešný deň pre Brezno znamená veľmi veľa. Práve cez projekty cestnej infraštruktúry môžeme zlepšiť kvalitu života obyvateľov. Obchvat a jeho pokračovanie odbremení mesto od ťažkej nákladnej a kamiónovej dopravy,“ vyhlásil primátor Brezna Tomáš Abel.



Slovenskú správu ciest (SSC) vyjde II. etapa obchvatu Brezna 1. úsek na 16,56 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V tendri uspelo združenie spoločností SMS a Viakorp. Výstavba je naplánovaná na obdobie 30 mesiacov.