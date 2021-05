I. Matovič avizuje daňovo-odvodovú reformu, zvýšenie DPH nevylúčil

Bratislava 2. mája (TASR) – Minister financií Igor Matovič (OĽANO) avizuje daňovo-odvodovú reformu, ktorú chce verejnosti predstaviť v dohľadnej dobe. Oznámil to v nedeľu na sociálnej sieti s tým, že Slovensku chýbajú pre koronakrízu v rozpočte miliardy eur a ak sa má krajina zmeniť na sociálny a prorodinný štát, nemôže to urobiť na ďalší dlh. "To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH," uviedol. V sobotu (1. 5.) pritom Matovič napísal, že vyššie dane a odvody môžu zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí.