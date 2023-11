Minister financií má zabezpečiť analýzu cien potravín do 10. decembra

Bratislava 2. novembra (TASR) - Vláda na štvrtkovom rokovaní uložila uznesením ministrovi financií zabezpečiť dodatočné vykonanie analýzy cenového vývoja základných druhov potravín do 10. decembra. Vládny kabinet ministrovi financií uložil, aby predložil do 15. decembra na schválenie vláde navrhnuté opatrenia, ak sa na základe analýzy preukáže pretrvávanie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu, ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť základných potravín.



Šéf rezort financií má tiež do 15. decembra tohto roka zabezpečiť pri príprave návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024 primerané rozpočtové krytie opatrení verejnej cenovej politiky a činnosti cenových orgánov.



Vláda uložila, aby pri zabezpečení vykonania analýzy cenového vývoja základných druhov potravín s ministrom financií účinne spolupracovali minister pôdohospodárstva a predseda Štatistického úradu SR. Kabinet odporučil spolupracovať pri vykonaní analýzy aj predsedovi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.



Vláda v uznesení konštatovala "doterajšie ignorovanie zákonnej povinnosti prijať opatrenia na základe vykonanej analýzy cenového vývoja základných druhov potravín podľa zákona o cenách".