Minister financií Stanjura plánuje znížiť cieľ pre deficit v roku 2023

Praha 10. júna (TASR) - Český minister financií Zbyněk Stanjura plánuje nižší rozpočtový deficit v roku 2023, aby ho do roku 2024 stlačil na povolenú úroveň v rámci limitov Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Správa z minulého týždňa totiž ukázala, že tohtoročný deficit bude vyšší, ako sa predpokladalo, keďže vojna na Ukrajine viedla k spomaleniu českej ekonomiky, ako aj k vyšším výdavkom na obranu a pomoc pre státisíce utečencov. A zároveň inflácia znásobuje tlak na vládnu koalíciu, aby míňala viac.



Stanjura uviedol, že navrhované čísla na roky 2023 - 2025 sú "predbežné" a vláda ešte o nich nezačala politickú diskusiu. Odmietol preto uviesť konkrétnu výšku rozpočtového deficitu v roku 2023, ale povedal, že ho chce udržať pod pôvodným plánom na tento rok, ktorý bol schválený vo výške 280 miliárd korún (11,34 miliardy eur).



V aktualizácii, ktorá má byť uverejnená na budúci mesiac, sa očakáva revízia tohtoročného deficitu smerom nahor. Podľa Stanjuru by však mal byť "určite" nižší ako 350 miliárd Kč.



"Mám predstavu o maximálnom deficite na budúci rok. Moja predstava je, že bude nižší ako tento rok," povedal v rozhovore pre Reuters.



Rastúce ceny energií nútia štát, aby sa pokúsil zmierniť zaťaženie domácností, vrátane zníženia dane z palív a nižších taríf za energie.



Ratingová agentúra Fitch minulý mesiac znížila výhľad ratingu Česka na negatívny. To znamená, že by mu v budúcnosti mohla znížiť ratingovú známku zo súčasnej úrovne AA-.



Prvotný návrh rozpočtových plánov na rok 2023, ktorý videla agentúra Reuters, predpokladá na budúci rok deficit 295 miliárd Kč a podobný schodok aj v rokoch 2024 a 2025, čo vyvoláva otázky o odhodlaní vlády znížiť ho.



V roku 2021 dosiahol schodok v rozpočte Česka rekordných 420 miliárd Kč alebo 5,9 % hrubého domáceho produktu. To je takmer dvojnásobok povoleného stropu v EÚ vo výške 3 % HDP.



Podľa Stanjuru sa vláda aj napriek novým tlakom bude snažiť znížiť deficit v roku 2024 pod 3 % HDP.



Najnovší výhľad ministerstva financií počíta s poklesom schodku v rozpočte na 4,5 % HDP v tomto roku a 3,2 % HDP v roku 2023. Do roku 2024 by mal dosiahnuť 2,9 %.



Česká republika je menej zadlžená ako väčšina krajín v EÚ, ale jej rast dlhu patrí medzi najrýchlejšie a vlani vyskočil na 42 % HDP z 30 % v roku 2019.



Niektorí ekonómovia tvrdia, že vláda musí zvýšiť dane, aby znížila rozpočtový schodok.



Stanjura trvá na tom, že vláda nezvýši dane ani nezruší zníženie dane z príjmu, ktoré pomohla jeho strana ODS presadiť, a ktoré stojí ČR odhadom 100 miliárd Kč ročne.



"Dlhodobo hovoríme, že problém štátu je na strane rozpočtových výdavkov," povedal.



(1 EUR = 24,689 CZK)